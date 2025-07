Burgtheater startet zum zweiten Mal Initiative für schauspielinteressierte Menschen mit Behinderungen

Theaterinteressierte Menschen mit Behinderungen haben erneut die Gelegenheit, den Schauspielberuf kennenzulernen.

Im September 2025 startet zum zweiten Mal die Initiative JETZT! des Burgtheaters in Zusammenarbeit mit der Fakultät für darstellende Kunst an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK).

Schon im September 2024 bot die Initiative JETZT! Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, in der Welt der darstellenden Künste Erfahrungen zu sammeln. Constance Cauers, Projektleiterin, zu den bisherigen Erfahrungen:

Einer unserer acht Teilnehmer hat die Zulassungsprüfung für Schauspiel an der MUK bestanden und beginnt dort im Wintersemester 2025/26 als Student im ersten Jahrgang. Eine Teilnehmerin wird ab der kommenden Spielzeit als organisatorische Mitarbeiterin bei uns im Programm mitarbeiten. Eine weitere Teilnehmerin hatte kürzlich ein Film-Casting, zwei wurden für ein Projekt an einem Theater in der nächsten Spielzeit angefragt. Und eine Person ist inzwischen selbst Teil der nächsten Auswahljury für unser Programm.