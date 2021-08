Carl Josef startet durch!

Der Rollstuhlfahrer Carl Josef zählt zu den jüngsten Comedians Deutschlands. Jetzt bekommt er sein eigenes TV-Format im ARD.

NightWash live

Schon mit 14 Jahren begeisterte Carl Josef mit einem Auftritt in der Sendung Night Wash (Waschsalon) sein Publikum. Selbstbewusst und mit viel Ironie sprach der junge Rollstuhlfahrer über das Thema Behinderung. 2021 macht Carl Josef erneut von sich reden.

Wie auf dwdl.de und news38.de berichtet wird, bekommt er ein eigenes Reportage-Format im ARD.

In „Carl Josef trifft …“ spricht er mit Jugendlichen über ausgefallene Hobbies. Insgesamt sollen 14 viertelstündige Folgen produziert werden. Die ersten sechs werden am 11., am 18. und am 25. September 2021 um 8.15 Uhr in Doppelfolgen im ARD ausgestrahlt.

Gäste gesucht!

Über Facebook sucht der 16-Jährige bereits gleichaltrige Gäste für seine Sendung. Beim Aufruf zum Mitmachen nimmt Carl Josef wie üblich kein Blatt vor den Mund. „Egal ob ihr eine Behinderung habt, eine Macke habt, oder normal seid, bei mir sind Alle willkommen“, sagt er.

Für Carl Josef sind es nicht die Unterschiede, die zählen, sondern die Gemeinsamkeiten, die Menschen zusammenführen.

Zum Mitmachen sollte man zwischen 12 und 16 Jahren alt sein, ein ausgefallenes Hobby oder eine spezielle Leidenschaft und Lust darauf haben, gleichaltrige Leute kennenzulernen.

Wer sich für Carl Josefs neues TV-Format bewerben will, kann sich auf whatsapp unter der Nummer 01606519728 oder per Mail an redaktion@nordisch.tv melden.