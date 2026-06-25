Casinos Austria setzt Inklusionsprojekt für Kulturbesuche fort

Martin Ladstätter
Veröffentlicht am 25.06.2026, 5:44 Uhr

Keine Kommentare

Mit Braille-Programmen, Audiodeskriptionen und Bühnenführungen will ein Inklusionsprojekt Kultur für mehr Menschen zugänglich machen.

Ein älterer Mann in Sakko steht an einem Tisch mit mehreren Papierstapeln und hält ein technisches Gerät mit Kabeln in der Hand. An seinem Revers ist ein auffälliger gelber Anstecker befestigt.
Casinos Austria AG / Colin Cyruz

Casinos Austria setzt sein Inklusionsprojekt für blinde und sehbehinderte Menschen gemeinsam mit dem Burgtheater und den Bregenzer Festspielen fort. Ziel ist es, den Zugang zu Kulturangeboten barriereärmer zu gestalten.

Zu ausgewählten Aufführungen gibt es kostenlose Programmhefte in Brailleschrift. Außerdem werden Live-Audiodeskriptionen angeboten, die das Bühnengeschehen beschreiben. Vor den Vorstellungen können Besucher bei haptischen Bühnenführungen Bühnenbilder und Ausstattung kennenlernen.

Das Projekt wurde 2023 mit dem Burgtheater gestartet und 2025 auf die Bregenzer Festspiele ausgeweitet. Mit der Fortführung der Initiative wollen die Partner kulturelle Teilhabe stärken und Inklusion als selbstverständlichen Teil des Kulturangebots fördern.

Burgtheater in Wien
BIZEPS
Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich

Weiterführende Themen zu diesem Artikel

Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich

Hinterlasse einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.