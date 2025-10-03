Christina Holmes ist neue Vorsitzende der Wiener Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung

In Wien hat die IVMB einen Führungswechsel vollzogen: Christina Holmes folgt auf Michaela Moik.

Die Wiener „Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung“ (IVMB) wurde am 16. September 2025 durch die Landesregierung bestellt und hat am 30. September 2025 einstimmig eine neue Vorsitzende gewählt.

Die IVMB besteht aus 15 Mitgliedern und 15 Ersatzmitgliedern und ist laut Wiener Chancengleichheitsgesetz eine wichtige Institution in Wien, die zur Beratung der Landesregierung eingesetzt ist.

Christina Holmes vom Verein CMBF übernimmt diese Funktion von Michaela Moik, die die IVMB in den vergangenen zwei Jahren geleitet hat. Bernhard Schmid von der Lebenshilfe Wien wurde erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt – eine Rolle, die er bereits seit 2017 ausübt.

Der neuen Vorsitzenden sind insbesondere die Themen soziale Teilhabe, moderne Gesundheitsversorgung und Chancengerechtigkeit wichtig. Gegenüber BIZEPS hält die neue Vorsitzende Holmes fest:

Ich freue mich sehr, diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen zu dürfen und einstimmig zur Vorsitzenden gewählt worden zu sein. Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln!

Die Kräfte der IVMB zur Zielerreichung einsetzen

Vorsitzende Holmes betont die Bedeutung der IVMB für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Wien:

Meine Zielsetzung ist es, Prozesse zu verbessern, verbindlichere politische Interaktionen zu leben und die enormen Kräfte der IVMB gebündelt zur Zielerreichung einzusetzen.

Zu ihren ersten Aufgaben zählt die Aktualisierung des Zielplans 2022–2025 sowie die Auseinandersetzung mit den angekündigten Sparmaßnahmen im Wiener Stadtbudget, insbesondere im Bereich Behinderung.