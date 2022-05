Christopher Krämer holt bei den Deaflympics 2022 erste österreichische Medaille im Tischtennis

Per E-Mail teilen

Der gehörlose Tischtennisspieler hofft mit dem Gewinn der Medaille mehr Aufmerksamkeit auf den Gehörlosensport in Österreich lenken zu können.

Christopher Krämer

Vom 1. bis zum 15. Mai 2022 fanden in Caxias do Sul in Brasilien die 24. Summer Deaflympics, die olympischen Spiele im Gehörlosensport statt.

Christopher Krämer, der im Nationalteam des Österreichischer Gehörlosen Sportverbands (ÖGSV) Tischtennis spielt, holte die Bronzemedaille und damit die erste Medaille für Österreich im Tischtennis überhaupt.

Viertelfinale im Doppel und Bronze im Einzel

Krämer trat sowohl im Doppel- als auch im Einzelbewerb an. Gemeinsam mit seinem Bruder Lukas erreichte er im Tischtennis-Doppel das Viertelfinale. Im Einzel konnte er sich bis ins Halbfinale durchsetzen und damit den 3. Platz und somit die Bronzemedaille gewinnen.

Mehr Aufmerksamkeit für den Gehörlosensport

Christopher Krämer hofft, dass durch seinen Erfolg der Gehörlosensport in Österreich mehr Aufmerksamkeit gewinnt.

„Es gibt ungefähr 1 Mio. Personen mit einer Hörbeeinträchtigung, welche keinen barrierefreien Zugang zum Sport haben und viele von ihnen haben noch nie von einer Deaflympics gehört geschweige denn davon, dass es einen Österreichischen Gehörlosen Sportverband gibt.“ berichtet er.

Grandiose Stimmung und Heimatgefühle

„Die Eröffnungsfeier am 1. Mai war sehr amüsant. Die Halle war voll mit Fans und die Stimmung war echt grandios. Es waren zum ersten Mal in der Deaflympicsgeschichte über 3.000 AthletInnen in 20 Sportarten beteiligt“, erinnert sich Krämer.

Vielleicht liegt ein kleiner Teil von Krämers Erfolg auch an der Umgebung des Austragungsortes. Wie er erzählt, hat die Gegend um Caxias do Sul Ähnlichkeiten mit seiner Heimatortschaft Guntramsdorf, da es einerseits eine Hügellandschaft ist und andererseits auch ein bekannter Ort für gute Weine.

Das nächste Ziel von Christopher Krämer ist einen Podestplatz bei der WM in Taipei zu holen, die voraussichtlich von 8. bis 20. Juli 2023 stattfinden wird.