Coronavirus: PK Anschober/Nehammer heute live in ORF 2

In „ZIB Spezial“ ab 15.18 Uhr, „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr bis Freitag durchgeschaltet

ÖGS ORF

Über die neuesten Entwicklungen in Sachen Coronavirus berichten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) heute, am 17. März 2020, in einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt.

Eine „ZIB Spezial“ präsentiert von Susanne Höggerl berichtet live in ORF 2 ab 15.18 Uhr. Diese „ZIB Spezial“ wird auch wieder mit ÖGS (Österreichischer Gebärdensprache) über ORF 2 Europe ausgestrahlt und in der ORF-TVthek als Live-Stream und Video-on-Demand angeboten. Danach folgt ab 16.30 Uhr ein „Studio 2 Extra“.

Die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr wird bis Freitag, 20. März, in ORF 1, ORF 2, ORF III und OSP durchgeschaltet und verlängert.

ORF III sendet wieder Nachrichten in Einfacher Sprache um 19.25 Uhr.

Neben laufender aktueller Berichterstattung und der umfassenden Serviceseite 660 bietet der ORF TELETEXT ab sofort auch ein eigenes Corona-Virus-Spezial im Rahmen der Angebote „Nachrichten leicht verständlich“ (ab Seite 570 in der Sprachstufe B1) und „Nachrichten leichter verständlich“ (ab Seite 580 in der Sprachstufe A2).