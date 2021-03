Covid-19-Wohnzimmertest mit Hürden

Seit Anfang März 2021 stehen die Covid-19 Gratis-Selbsttests für zu Hause in den Apotheken zur Verfügung. Doch mehrere Hürden erschweren einen schnellen, einfachen Test.

Norbert Krammer

Pro Person sollen monatlich fünf Stück dieser Wohnzimmertests zur Eigenkontrolle zur Verfügung stehen.

Unterstützung der Teststrategie

Mit dem Covid-19-Antigen-Schnelltest zur Selbstanwendung wird das Ziel möglichst umfangreicher Tests in der Bevölkerung unterstützt.

Mit dem laut Ankündigung einfachen Test kann innerhalb kürzester Zeit eine akute Covid-19-Infektion nachgewiesen werden: Proteinbestandteile des Virus werden aufgespürt und virale Antigene nachgewiesen.

Eine Auswertung ist zu Hause – also im sprichwörtlichen Wohnzimmer – möglich und es muss nicht die zeitintensive Bearbeitung durch ein Labor abgewartet werden. Doch mehrere Hürden erschweren einen schnellen, einfachen Test.

Wer hat schon einen Test?

Auch wenn das negative Testergebnis nicht den Friseurbesuch ermöglicht – hier wird weiter ein offizielles Testergebnis vorausgesetzt – ist eine eigene Überprüfung zur schnellen Einschätzung derzeit sehr gefragt. Dies zeigt auch der Ansturm auf die Apotheken seit Monatsbeginn. In Salzburg beispielsweise sind die Tests bereits nach wenigen Tagen vergriffen.

Laut Ankündigung des Gesundheitsressorts soll jede krankenversicherte Person über 15 Jahre pro Monat fünf Schnelltests in der Apotheke einfach und gratis abholen können. Die Vorlage der E-Card bzw. das Nennen der Versicherungsnummer reicht dafür aus. Kinder werden in den Schulen getestet. Die Lücke für nicht krankenversicherte Personen bleibt jedoch noch offen.

Bis jede Person tatsächlich die gewünschten Selbsttests abholen kann, ist noch viel zu tun. Weitere Lieferungen werden aber bereits angekündigt.

Unverständliche, schwer lesbare Beschreibung

Bei der Abholung in der Apotheke bekommt die versicherte Person – mit Glück – ein Kuvert mit fünf abgezählten Covid-19-Schnelltests samt einer zweiseitigen „Gebrauchsanweisung“, dem „SARS-CoV-2-Antigenschnelltest Package Insert“ und auf einer Seite ergänzende Hinweise von der Österreichischen Apothekenkammer über die Zuverlässigkeit, die Hygienemaßnahmen und weiteren Schritte bei positivem Testergebnis.

Seite 1 der Gebrauchsanweisung bietet in drei Spalten viele Infos, gegliedert u.a. in Verwendungszweck, Grundsatz, Reagenzien, Vorsichtsmaßnahmen, Materialien, Probeentnahme und dann endlich Anweisungen zur Verwendung. Alles sehr klein gedruckt und vielfach in Fachsprache, also schwerer Sprache für Menschen mit geminderter Sprachkompetenz.

So wird zum Beispiel die den Test nutzende Person aufgefordert, die Extraktionspufferflasche umzudrehen und den Puffer langsam in das Extraktionsröhrchen (300 µL oder 10 bis 12 Tropfen) zu geben. Alles klar bei diesem Schritt? Es folgen noch acht weitere mit ähnlicher Präzision.

Erich Girlek, ein engagierter Selbstvertreter, macht seiner Enttäuschung über die (fehlende) Erklärung Luft:

Es ist wie der Beipackzettel bei Medikamenten: Viel zu klein. Ich kenn mich echt nicht mehr aus.

Diesen Befund teilen auch andere Menschen, die den Text trotz Handylupe schwer lesen konnten und nicht verstanden haben.

Offensichtlich helfen die sparsam verwendeten Erklärungsanstrengungen durch Skizzen zu wenig, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen. Im Ergebnis überfordert der Text. Und wer noch zu wenig frustriert ist, kann sich auf Seite 2 der Gebrauchsanweisung durch Fachinfos zu klinischer Sensitivität, Spezifität und Genauigkeit durcharbeiten.

Einfach verständliche Gebrauchsanweisung gefordert

Ein Text in einfacher Sprache, die Verwendung von erläuternden bildhaften Darstellungen und eine lesbare Schriftgröße sind unerlässlich. Sie ermöglichen es einer großen Bevölkerungsgruppe, die Anwendung der Wohnzimmer-Tests schnell und exakt zu erfassen.

Zudem unterstützen sie Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Unterstützungsbedarf bei schriftlichen Texten, Menschen, die Sehbehelfe verwenden oder bei eingeschränkter Sprachkompetenz.

Diese Maßnahmen sind jedenfalls unerlässlich für das angestrebte Ziel hoher Testraten (auch beim Selbsttest). Eine dringende Überarbeitung der Gebrauchsanweisungen für alle Wohnzimmer-Tests sollte daher umgehend in Auftrag gegeben werden!