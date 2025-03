dabei-austria unterstützt ÖBR-Forderungen: Nachhaltige Finanzierung für inklusiven Arbeitsmarkt jetzt gefordert!

Per E-Mail teilen

Wir schließen uns vollinhaltlich der Stellungnahme des Österreichischen Behindertenrates (ÖBR) zum Regierungsprogramm 2025-2029 an.

dabei-austria | Dachverband berufliche inklusion Austria

Als Dachverband Berufliche Inklusion – Austria (dabei-austria) unterstreichen wir die dargestellten Positionen und sehen konkret geforderte Maßnahmen als wichtige erste Schritte für richtungsweisende Entscheidungen an.

Mit unserem Fokus auf einen Inklusiven Arbeitsmarkt wiederholen wir unsere ständige dabei-austria Forderung: es braucht eine gesicherte Finanzierung, um Menschen mit Behinderungen und ausgrenzungsgefährdete Jugendliche nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. (Link zur Stellungnahme ÖBR)

Finanzierung muss langfristig und nachhaltig gesichert sein

Menschen mit Behinderungen und ausgrenzungsgefährdete Jugendliche sind auf dem Arbeitsmarkt mit erheblichen Barrieren konfrontiert, die ihre Chancen auf adäquate berufliche Perspektiven oftmals massiv einschränken.

Diese Personengruppe benötigt dauerhafte Unterstützung, um ihre Potenziale zu entfalten. Die Angebote des Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA-Netzwerk) sind österreichweit verfügbar und erreichten im Jahr 2024 mehr als 110.000 Teilnehmer:innen. Dadurch wird möglich, dass Menschen mit Behinderung jene Jobs erreichen, in denen sie gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilnehmen. (Link zu den Datasheets der BundesKost)

Christina Schneyder, MSc – Geschäftsführerin dabei-austria:

Wir begrüßen die positiven Ansätze im Regierungsprogramm und sehen darin eine echte Chance, Inklusion nachhaltig zu verwirklichen. Entscheidend ist jetzt, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Menschen mit Behinderungen sowie ausgrenzungsgefährdete Jugendliche effektiv unterstützen. Viele Punkte im Regierungsprogramm sind ob der aktuellen budgetären Situation noch offen, und dennoch fordern wir eine rasche und sozial gerechte Umsetzung behindertenpolitischer Maßnahmen. Die Zeit drängt, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, eine inklusive Gesellschaft zu gestalten.

In unseren Politischen Forderungen zeigen wir auf, was es braucht, damit die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt weiter steigt.

Die Unternehmen brauchen Förderungen damit sie mehr als bisher inklusive Arbeitsplätze schaffen, für die Arbeitssuchenden selbst braucht es inklusive Arbeitsmodelle in den Unternehmen sowie erweiterte Förder- und Ausbildungsprogramme, wie sie das NEBA-Netzwerk bietet. Die bisher über das Sozialministeriumservice aufgebauten Strukturen im NEBA-Netzwerk brauchen berechenbare Verträge und eine verlässliche Finanzierung.

Nur mit einer nachhaltigen Finanzierung können wir für Österreich eine inklusive Arbeitswelt schaffen, die allen gerecht wird und allen nützt – heute und in der Zukunft. (Link zu den Politischen Forderungen von dabei-austria)

Inklusion am Arbeitsmarkt: Eine gemeinsame Verantwortung

Die geplante Reform von Rehabilitationsgeld, Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension ist eine Chance, den Arbeitsmarkt inklusiver zu gestalten. dabei-austria unterstützt nachdrücklich die Einbindung des Österreichischen Behindertenrates in diesen Prozess, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen bestmöglich gefördert werden.

Besonders wichtig ist, dass bestehende Errungenschaften nicht rückgängig gemacht werden und ein zukunftsweisendes System geschaffen wird, das den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) entspricht.

Langfristige Absicherung inklusiver Arbeitsmodelle

Die Evaluierung bestehender Pilotprojekte zur Inklusiven Arbeit ist ein wichtiger Schritt, um erfolgreiche Modelle weiterzuentwickeln. Um nachhaltige Strukturen zu schaffen, braucht es jedoch eine langfristige Regelfinanzierung. dabei-austria setzt sich für eine gesetzlich verankerte, stabile Finanzierung inklusiver Arbeitsformen ein, um echte Chancen für alle zu ermöglichen.

Mag.a Eva Skergeth-Lopič, Vorstandsvorsitzende von dabei-austria

Inklusiv gestaltete Arbeitsplätze stärken nicht nur Einzelne, sondern den gesamten Arbeitsmarkt. In vielfältigen Branchen der österreichischen Wirtschaft werden Arbeitskräfte gesucht. Zahlreiche Jugendliche und erwachsene Menschen mit Behinderungen warten auf ihre Chance zum Berufseinstieg. Unsere Angebote im Netzwerk Berufliche Assistenz bringen die Beiden zusammen. Die Politik ist gefordert, dafür die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen und die nötige Finanzierung bereitzustellen!

Mobilität für alle Lehrlinge und Ausbildungsteilnehmer: innen

Chancengleichheit beginnt bei der Mobilität. Jugendliche in der Ausbildungspflicht bis 18 sollten nicht durch ungleiche Ticketregelungen benachteiligt werden. Eine Erweiterung des TOP Jugendtickets auf alle Jugendlichen in Ausbildungsmaßnahmen wäre ein klares Signal und eine wichtige Maßnahme zur gerechten Teilhabe für die betroffenen Jugendlichen.

Mag.a Eva Skergeth-Lopič, Vorstandsvorsitzende von dabei-austria: