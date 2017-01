Darf man in den USA betrunken Rollstuhl fahren?

James Greene, Elektrorollstuhlfahrer, aus dem US-Bundesstaat Oregon wurde wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und verurteilt, weil er am Zebrastreifen mit einem Auto kollidierte. Berufungsgericht revidiert Urteil!

Betrunken Rollstuhl fahren kann weitreichende Folgen haben! Als James Green 2012 mit seinem Elektrorollstuhl auf einem Zebrastreifen ein fahrendes Auto touchierte, wurde er von der Polizei festgenommen, da er alkoholisiert war. Das Gericht und eine Jury entschied: Schuldig wegen Trunkenheit am Steuer!

Es wurde ihm für 3 Jahre der Autoführerschein entzogen und eine Geldstrafe in der Höhe von $ 1500 verhängt.

Berufung gegen Urteil

Der Mann akzeptierte das Urteil nicht und sein Anwalt argumentierte, dass die vorherige gerichtliche Instanz ein Fehlurteil gefällt hatte, weil sie Elektrorollstuhlfahrer mit Fahrradfahrern gleichsetze. Dies sei laut Gesetz im US-Bundesstaat Oregon aber nur auf Fahrradwegen zulässig.

In anderen Gesetzen steht sogar, dass Rollstuhlfahrer in Situationen für Fußgänger auch als Fußgänger gewertet werden sollen. Genauer steht sogar: „Fußgänger sind Personen die zu Fuß oder im Rollstuhl unterwegs sind“. Eine Unterscheidung zwischen elektrischen und manuell betriebenen Rollstuhl treffen die Gesetze in diesem Fall nicht.

Das Gericht urteilte, dass Elektrorollstühle nur in ganz engen Grenzen, wie zum Beispiel auf Fahrradwegen als Fahrzeug gewertet werden dürfen.

Hier kann man sich das Urteil des Berufungsgerichtes James Green vs. State of Oregon herunterladen (PDF, englisch).

Darf man also betrunken Rollstuhl fahren?

Darf man jetzt also in den USA betrunken Rollstuhl fahren? Auf Fußgängerwegen im US-Bundestaat Oregon ja, ansonsten kommt es auf die jeweiligen Gesetze des Bundesstaates an. Man sollte es also lieber nicht riskieren, wenn man die Gesetzeslage nicht genau kennt.

In vielen Ländern gibt es schon unterschiedlichste Urteile zu diesem Thema, sodass es nicht einfach ist, zu wissen, ob man gerade ein Straftat begeht oder nicht. Deshalb: Lieber nicht betrunken Rollstuhl fahren!