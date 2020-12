Das ist der FSW-KundInnen-Rat

Per E-Mail teilen

Im Zeitraum zwischen dem 19. Oktober und 26. November 2020 wurde der FSW-KundInnen-Rat zum ersten Mal gewählt. Am 16. Dezember 2020 wurden die gewählten Mitglieder präsentiert.

FSW

Als Gremium soll der KundInnen-Rat künftig dafür zuständig sein, die Interessen und Anliegen der Kundinnen und Kunden der Behindertenhilfe gegenüber dem FSW zu vertreten.

Die Mitglieder des Rates unterstützen außerdem bei der Weiterentwicklung bestehender Angebote oder der Gestaltung neuer Leistungen.

Die Wahl fand zwischen dem 19. Oktober und 26. November 2020 statt.

Im September 2020 gab es eine Auftaktveranstaltung, bei der man sich ein Bild der zur Wahl antretenden Kandidatinnen und Kandidaten machen konnte.

Aufgrund der geltenden COVID-Schutzmaßnahmen wurde die Veranstaltung ohne Publikum durchgeführt und via Live-Stream übertragen.

Das Video ist auf der Homepage des FSW verfügbar. Dort stellen sich auch die 34 zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten in kurzen Videoclips vor. Am 16. Dezember 2020 wurden die gewählten Mitglieder in einem Video der Öffentlichkeit präsentiert.

Das sind die neuen Mitglieder

Insgesamt besteht der FSW-KundInnen-Rat aus 14 Rätinnen und Räten. Es gibt sieben Haupt-Mitglieder und sieben Ersatz-Mitglieder. Die Haupt-Mitglieder nehmen an den Treffen mit dem Fonds Soziales Wien teil. Gewonnen haben bei dieser Wahl folgende Personen.

Die Haupt-Mitglieder:

Tahsin Acur (Tages-Struktur: Das Band)

Renate Jakaj (Tages-Struktur: Humanisierte Arbeitsstätte)

Stefanie Kratzer (Tages-Struktur: Habit; Teil-Betreutes Wohnen: Habit)

Ariane Lang (Persönliche Assistenz)

Herbert Spieß (Gebärdensprach-Dolmetsch)

Magdalena Tichy (Tages-Struktur: Jugend am Werk; Voll-Betreutes Wohnen: Lebenshilfe Wien)

Lucia Vock (Tages-Struktur: Jugend am Werk)

Die Ersatz-Mitglieder:

Natalie Hajek (Tages-Struktur: Lebenshilfe Wien)

Helga Horak (Tages-Struktur: Balance; Teil-Betreutes Wohnen: Balance)

Andreas Paukner (Persönliche Assistenz)

Markus Samek (Tages-Struktur: Lebenshilfe Wien; Teil-Betreutes Wohnen: Lebenshilfe Wien)

Daniel Scharschon (Tages-Struktur: Caritas; Teil-Betreutes Wohnen: Auftakt)

Robert Schneider (Persönliche Assistenz)

Maria Schwarr (Tages-Struktur: Jugend am Werk)

Von rund 9.000 wahlberechtigten haben 1.475 Personen abgestimmt. Das ist eine Wahlbeteiligung von 16,5%. Wegen des Corona-Virus stimmte die Mehrheit per Briefwahl ab.

Anita Bauer, Geschäftsführerin der Fonds Soziales Wien, gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern der Wahl:

Mit dem Rat werden die Möglichkeiten zur Mitsprache auf eine neue Ebene gehoben und davon profitieren alle Menschen mit Behinderungen in Wien und auch der FSW.

Wie geht es weiter?

Nachdem nun die Gewinnerinnen und Gewinner feststehen, beginnt Anfang 2021 die KundInnen-Rat-Schulung. Bereits im März 2021 soll die erste Sitzung der Haupt-Mitglieder mit dem Fonds Soziales Wien stattfinden. In dieser Sitzung werden die Anliegen zur Sprache gebracht, die gemeinsam mit den Ersatz-Mitgliedern erarbeitet wurden.

Die neuen Mitglieder freuen sich auf ihre Arbeit im KundInnen-Rat. Ariane Lang (Haupt-Mitglied) meint: „nur gemeinsam können wir Probleme lösen“. Stefanie Kratzer (Haupt-Mitglied) möchte wiederum eine starke Stimme für Menschen sein, die nicht für sich selbst sprechen können.

Für Gehörlosengeld und finanzielle Förderung in Gebärdensprache möchte sich Herbert Spieß (Haupt-Mitglied) einsetzen. Die Mitglieder des KundInnen-Rats werden alle fünf Jahre gewählt.

Auch BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben wünscht dem neuen KundInnen-Rat des FSW alles Gute.

Die Präsentation der Mitglieder finden Sie auf der Homepage des FSW.