Das Selbstvertretungs-Zentrum Wien lädt ein: „Feiern Sie mit uns 10 Jahre des Fortschritts“

Zehn Jahre des Engagements und der Selbstbestimmung – das Selbstvertretungs-Zentrum Wien lädt ein, am 7. Juni 2024 gemeinsam zu feiern.

Selbstvertretungs-Zentrum

Das Selbstvertretungs-Zentrum (SVZ) in Wien steht kurz vor einem bedeutenden Meilenstein: der Feier seines 10-jährigen Bestehens.

Am 7. Juni 2024 wird dieses Ereignis von 14 bis 20 Uhr in den Räumlichkeiten des SVZ in der Simmeringer Hauptstraße 30-32/3/R1, 1110 Wien gefeiert.

Das SVZ ist ein Symbol für Beharrlichkeit und Engagement, wie Oswald Föllerer, ein Mitglied des Leitungsteams, hervorhebt.

„Wir haben 13 Jahre lang für unser Selbstvertretungs-Zentrum gekämpft“, erinnert er sich und fügt an: „Es hat sehr lange gedauert.“

Diese Aussage unterstreicht die langjährigen Anstrengungen und die Überwindung von Herausforderungen, die hinter der Gründung und dem Erfolg des Selbstvertretungs-Zentrums Wien stehen.

Die bevorstehende Jubiläumsfeier ist daher nicht nur eine Gelegenheit, die Errungenschaften der letzten zehn Jahre zu würdigen, sondern auch die Entschlossenheit des SVZ zu feiern.