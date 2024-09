De-Institutionalisierung: Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft

Öffentliche Sitzung des Unabhängigen Monitoringausschuss und des Vorarlberger Monitoringausschuss am 10.10.2024

Land Vorarlberg

Die Umsetzung von De-Institutionalisierung ist in Österreich noch sehr wenig fortgeschritten. Viele Menschen mit Behinderungen sind nach wie vor in Heimen und anderen Einrichtungen untergebracht, in denen sie ein fremdbestimmtes Leben führen müssen.

Ein konsequenter Abbau dieser gewaltvollen Strukturen liegt in weiter Ferne. Das liegt unter anderem auch an der gesellschaftlichen Grundhaltung, dass Menschen mit Behinderungen in Institutionen gut aufgehoben sind. Zudem fehlt es an Wissen und Klarheit darüber, was De-Institutionalisierung überhaupt bedeutet.

Deshalb setzt sich der Unabhängige Monitoringausschuss mit dem Fokusthema De-Institutionalisierung in diesem Jahr vertiefend auseinander.

Zum Thema De-Institutionalisierung findet die öffentliche Sitzung „Mein Weg, Mein Leben, Mein Menschenrecht!“ in Feldkirch in Vorarlberg statt. Was unter De-Institutionalisierung zu verstehen ist, wurde in der Diskussionsgrundlage De-Institutionalisierung in schwerer Sprache und Leichter Sprache (A2)+ LL Wörterbuch veröffentlicht. Die öffentliche Sitzung wird gemeinsam mit dem Vorarlberger Monitoringausschuss veranstaltet.

Daniela Rammel Stv. Vorsitzende des Unabhängigen Monitoringausschuss

De-Institutionalisierung ist ein wichtiger Schritt, damit Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. Sondereinrichtungen und Institutionen sollten mittlerweile ein Relikt vergangener Zeit sein, doch in Österreich werden sogar neue Institutionen eröffnet. Das entspricht in keinster Weise der UN-Behindertenrechtskonvention, die in Österreich schon seit 2008 gilt.

Veranstaltungsdetails

Öffentliche Sitzung des Unabhängigen Monitoringausschuss und des Vorarlberger Monitoringausschuss:

„Mein Weg, Mein Leben, Mein Menschenrecht!“

De-Institutionalisierung im Sinne der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

10.10.2024 – 14:00-17:00 Uhr (Austauschmöglichkeit bis 18:00 Uhr) – Online und in Feldkirch/Vorarlberg

www.monitoringausschuss.at/sitzungen/mein-weg-mein-leben-mein-menschenrecht/

Anmeldung: https://de-institutionalisierung-mein-weg.eventbrite.at