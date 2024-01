Debatte um die Renovierung des Niederösterreichischen Landtagssaals

Per E-Mail teilen

In Niederösterreich wird über die Notwendigkeit und die Kosten der geplanten Renovierung des Landtagssaals intensiv diskutiert.

Land Niederösterreich

Der Saal, der aus den 1990ern stammt, bedarf einer Sanierung, vor allem hinsichtlich der Barrierefreiheit.

Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) befürwortet eine Generalsanierung, die ursprünglich breite Zustimmung fand. Die SPÖ jedoch lehnt das 11,1 Millionen Euro teure Projekt ab, insbesondere wegen der aktuellen wirtschaftlichen Belastung.

Die NEOS unterstützen eine Renovierung unter bestimmten Bedingungen, darunter mehr Transparenz und ein Antragsrecht für alle Parteien. ÖVP und Grüne sehen die Sanierung als notwendig an, um den Saal technisch zu modernisieren. Die FPÖ betont die Dringlichkeit in Bezug auf Barrierefreiheit und technische Ausstattung, kritisiert jedoch die SPÖ für ihren Widerstand. Die SPÖ bleibt bei ihrer Kritik an den Kosten.

Die Diskussionen sollen im neuen Jahr fortgesetzt werden, mit dem Ziel, die Renovierung noch in der aktuellen Legislaturperiode zu beginnen und bis 2028 abzuschließen.

