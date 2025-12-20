Der barrierefreie Notruf an Wiener U-Bahnen erklärt

Am 6. November 2023 führten die Wiener Linien die erste barrierefreie Notrufanlage an der Station Friedensbrücke ein. Bis 2026 sollen alle 550 Notsprechanlagen barrierefrei gestaltet werden. Ein YouTube-Video erklärt die barrierefreien Notrufsysteme.

BIZEPS

Ein Notruf kann Leben retten, egal ob jemand aufs Gleis stürzt oder man eine potenziell gefährliche Situation auf dem Bahnsteig mitbekommt.

Seit 2023 gibt es an den Wiener U-Bahnen das barrierefreie Notrufsystem. Bis 2026 soll das Notrufsystem in 550 Stationen der Wiener Linien eingesetzt werden. Derzeit gibt es bereits an den Stationen der U1, U3, U4 und bei den neuen Stationen der U2 einen barrierefreien Notruf.

„Für uns als Wiener Linien war wichtig, einen Notruf zu gestalten, der für alle Menschen nutzbar ist, unabhängig von einer Behinderung, unabhängig von sprachlichen Barrieren, um hier ein wichtiges Service auf die Beine zu stellen, wo jeder sich auf den Bahnsteigen sicher fühlen kann“, so Hans-Jürgen Groß, Konzernbeauftragter für Barrierefreiheit bei den Wiener Stadtwerken.

In einem YouTube-Beitrag erklärt er die barrierefreien Notrufsysteme.

So funktioniert der barrierefreie Notruf

Der Notruf verfügt über eine SOS-Taste mit einer Glocke, die auch mit Brailleschrift und taktiler Beschriftung ausgestattet ist. Die Glocke muss 3 Sekunden gedrückt werden, danach ertönt ein Signal und ein Touchscreen geht an.

Zwei Gesprächs-Varianten können gewählt werden, entweder ein Gespräch mit einem:r Mitarbeiter:in oder einen visuellen Notruf per Display.

Auf einer zusätzlichen Variante des Notrufsystems ist ein Rollstuhl abgebildet. Das Rollstuhlsymbol kann gedrückt werden, wenn man länger zum Einsteigen braucht.