Der Countdown läuft! Neue ORF-Show „Dancing Stars – Das Casting“ ab 8. November in ORF 1 und vorab auf ORF ON

Per E-Mail teilen

Barrierefreies Service für seh- oder hörbeeinträchtigtes Publikum

ORF / Klaus Titzer

Die Suche nach den zehn besten Profitänzerinnen und -tänzern kann beginnen, wenn am 8. November 2024 jeweils freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON die brandneue ORF-Show „Dancing Stars – Das Casting“ startet.

Mit tanzbegeisterten Amateurinnen bzw. Amateuren müssen die zukünftigen „Dancing Stars“-Profis Challenges am Tanzparkett meistern, um ihr Profi-Ticket für „Dancing Stars 2025“ zu lösen. Zwei von ihnen – eine Profitänzerin und ein Profitänzer – werden dann Teil der neuen „Dancing Stars“-Staffel ab März 2025.

In fünf Episoden zeigen ORF 1 und ORF ON die Reise der vielversprechendsten Kandidatinnen und Kandidaten – vom ersten Tag des offenen Castings bis zur großen finalen Entscheidung der Jury, die die nächsten „Dancing Stars“-Profis bestimmt. Moderiert wird die Show von Andi Knoll.

Folge 1 – „Wir finden die besten zehn Profi-Tänzer:innen“

24 Profis kommen zum ersten Casting: Zehn von ihnen – fünf Damen und fünf Herren – werden nun von der Jury ausgewählt, um die weiteren vier Shows zu bestreiten. In drei Auswahlrunden – 90 Sekunden erster Eindruck am Tanzparkett, kreative Vorstellung vor der Jury und Solotanz – zeigen die Profi-Tänzer:innen ihr Können.

„Dancing Stars – Backstage“ schon vorab auf ORF ON

„Dancing Stars – Backstage“ bringt die Fans schon vorab auf ORF ON dorthin, wo die Magie entsteht – hinter die Kulissen! Exklusive Einblicke, spontane Challenges und ungeschönte Momente mit Profis, Amateurinnen und Amateuren sowie der Jury warten in jeder Folge.

Hier gibt’s die Highlights, die im TV verborgen bleiben – alles kompakt und nur online. Für alle, die mehr erleben wollen!

Barrierefreies Service für seh- oder hörbeeinträchtigtes Publikum

Die neue ORF-1-Show „Dancing Stars – Das Casting“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum werden alle fünf Folgen in einer Audioversion auf der zweiten Tonspur angeboten. Die Emotionen im Ballroom werden durch eigene Kommentatoren daher auch für Menschen mit Sehbehinderung erlebbar gemacht.

Sebastian Aster, Johannes Karner, Sebastian Kaufmann und Lukas Osztovics begleiten ihr Publikum durch Sendungen der ORF-Casting-Show mit ihrem speziellen Kommentar.

Die Aufgabe der Audiokommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa das Aussehen der Kostüme und die Choreografie der Tänze genauso wie Gestik, Mimik und Showeffekte. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.

Zusätzlich stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf on.ORF.at als Video-on-Demand abrufbar.