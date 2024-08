Der Countdown zu den Paralympics in Paris läuft

Österreich wird voraussichtlich rund 30 Athlet:innen zu den Paralympics entsenden.

ÖBSV, Marcus Frühmann, Marlen Rössler, TBSV

Die XVII. PARALYMPISCHE SPIELE finden von 28. August bis 8. September 2024 in Paris statt. Paris ist in dieser Zeit das Zentrum der besten Sportler:innen mit Behinderung weltweit.

Rund 4.400 Athlet:innen kämpfen an 11 Wettkampftagen in 22 Sportarten um insgesamt 549 Medaillen. Alle Bewerbe finden in und um Paris statt, unter anderem in den Vororten Saint-Denis und Versailles sowie in Vaires-sur-Marne vor den Toren der Stadt.

Rund 30 Sportler:innen aus Österreich

Österreich wird voraussichtlich rund 30 Athlet:innen zu den Paralympics entsenden. Davon stammen sieben Spitzensportler:innen aus dem Österreichischen Behindertensportverband (ÖBSV), die in den Disziplinen Leichtathletik, Schwimmen und Sportschießen antreten werden. Dies macht den ÖBSV zum Sportverband mit den meisten Teilnehmer:innen.

Die endgültige Entscheidung über die Entsendung trifft das Österreichische Paralympische Committee (ÖPC), dessen Vorstand vier Mitglieder des ÖBSV umfasst.

Vom Österreichischen Behindertensportverband (ÖBSV) treten folgende 7 Kader-Athlet:innen an:

Leichtathletik: Bil Marinkovic, Natalija Eder, Georg Schober

Bil Marinkovic, Natalija Eder, Georg Schober Schwimmen: Andreas Ernhofer, Janina Falk, Andreas Onea

Andreas Ernhofer, Janina Falk, Andreas Onea Sportschießen: Josef Pacher

ÖBSV-Sportdirektorin Andrea Scherney freut sich über die hochmotivierte 15-köpfige ÖBSV-Delegation: