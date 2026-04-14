Der digitale Euro: Das Geld wird digital

16. Woche 2026 – Ungewöhnliches Wegweiserschild zu öffentlichen Toiletten
Dieser Wegweiser zu öffentlichen Toiletten wurde in Malta gesichtet. Vielen Dank unserer Leserin Elisabeth Chlebecek für dieses Foto!
Die Europäische Zentralbank plant eine digitale Form des Euro. Der digitale Euro soll sicher sein und von jedem einfach genutzt werden können, egal ob mit oder ohne Smartphone.
In den nächsten Jahren soll sich unsere Art zu bezahlen ändern. Die Europäische Zentralbank (EZB) plant die Einführung des digitalen Euro. Er soll eine sichere, europäische Alternative für Zahlungen im Internet und in Geschäften sein.
Der digitale Euro ist kein Ersatz für unser heutiges Geld, sondern eine Ergänzung. Es wird ihn neben dem Bargeld und dem Guthaben auf dem Bankkonto geben.
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) möchte sicherstellen, dass beim digitalen Geld niemand vergessen wird. Deshalb hat die OeNB das „Financial Inclusion Forum“ ins Leben gerufen. In dieser Arbeitsgruppe arbeiten mehr als 35 verschiedene Organisationen und Unternehmen zusammen. Auch BIZEPS ist Teil dieser Arbeitsgruppe.
Ihr gemeinsames Ziel ist es herauszufinden, was der digitale Euro können muss, damit er für jeden im Alltag einfach zu nutzen ist. Dabei geht es vor allem um echte Nutzbarkeit, Selbstbestimmung und eine gute Bildung zum Thema Finanzen.
Ein wichtiges Thema ist die finanzielle Inklusion. Das bedeutet: Jeder Mensch soll das neue Geld nutzen können, unabhängig von seinen technischen Fähigkeiten.
Damit sich alle mit dem neuen Geld sicher fühlen, braucht es persönliche Unterstützung. Experten fordern Beratungsstellen vor Ort und verständliche Informationen für alle. Nur wenn die Menschen das Werkzeug verstehen, können sie eigenständig über ihr Geld entscheiden.
Bis wir mit dem digitalen Euro bezahlen können, dauert es noch ein wenig. Eine Einführung ist frühestens im Jahr 2029 möglich. Voraussetzung ist, dass bis dahin alle Gesetze und die technischen Vorbereitungen abgeschlossen sind.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieser Wegweiser zu öffentlichen Toiletten wurde in Malta gesichtet. Vielen Dank unserer Leserin Elisabeth Chlebecek für dieses Foto!