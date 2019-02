Film „MABACHER #ungebrochen“ kommt ins Kino

Ab Mitte Februar 2019 kann man den Film von Stefan Wolner und Viktor Schaider über Martin Habacher österreichweit in Kinos sehen. Der Regisseur Stefan Wolner erzählt im BIZEPS-Interview Details.

Red Monster Film

Im Jahr 2017 wurde der Film „MABACHER #ungebrochen“ erstmals vorgeführt; BIZEPS berichtete ausführlich. Nun kommt er in die Kinos.

Was der Film beinhaltet, wurde in der Ankündigung so beschrieben: „Zentrale Figur ist Martin Habacher, selbstständiger Social Media Berater, Youtuber und eine der bekanntesten österreichischen Persönlichkeiten. ‚Mabacher – #ungebrochen‘ dokumentiert ein Leben, dem Grenzen gesetzt sind, und zeigt das sensible Porträt eines Menschen, der bereit ist, diese aufzubrechen.“

Martin Habacher ist im Jänner 2019 verstorben.

Wie der Film entstand?

„Der Film entstand eigentlich aus einem Zufall heraus. Ich drehte mit Martin 2010 einen Kurzfilm. In dieser Zeit lernte ich ihn kennen. 4 Jahre später wusste ich, dass sein Leben, dass er führt für andere Menschen auch zugänglich gemacht werden sollte“, erzählt Regisseur Stefan Wolner gegenüber BIZEPS und führt aus: „Ich fragte Martin, was er davon hält und er meinte: Ja warum nicht.“

Der Film war auf einigen Festivals zu sehen und gewann mehrere Preise. „Wir fanden jetzt einen Verleih und haben nun einen Kinostart. Das hätte unser beider Triumph werden sollen … doch leider ist es nun anders gekommen. Für mich ist es nach wie vor schwierig über Martin in der Vergangenheit zu sprechen“, verrät Wolner.

„Trotzdem bin ich froh, diesen Film gemacht zu haben und nun Martin ein verdientes Denkmal setzen kann. Er bleibt so für immer in Erinnerung in den Köpfen der Menschen, weil sein Schaffen, sein Kampf für Toleranz und Barrierefreiheit immer noch allgegenwärtig ist“, resümiert Regisseur Wolner.

Wo können Sie den Film sehen?

Gestartet wird am 13. Februar 2019 in Wiener Filmcasino – in Anwesenheit des Regisseurs Stefan Wolner. Hier können Sie nachsehen, wann der Film angesehen kann und in welchem Kino er vorgeführt wird. Homepage zum Film: mabacherfilm.com

Trailer: MABACHER #ungebrochen