Der Gute Rat für Rückverteilung – Ein Film über Demokratie

Was passiert, wenn 50 zufällig ausgewählte Bürger:innen über die Verteilung von 25 Millionen Euro entscheiden?

Marlene Nemeth

Wie von BIZEPS berichtet fand am 14. September 2024 im REAKTOR in Wien der Abschluss des Guten Rats für Rückverteilung statt. 25 Millionen Euro aus dem Erbe von Marlene Engelhorn wurde an 177 Initiativen verteilt; auch an BIZEPS.

Bei der Abschlussveranstaltung wurde auch eine knapp 25 minütige Dokumentation gezeigt, die nun auch auf YouTube verfügbar abrufbar ist.

Inhalt der Dokumentation

Was passiert, wenn 50 zufällig ausgewählte Bürger:innen über die Verteilung von 25 Millionen Euro entscheiden? Die Kurzdoku begleitet den „Guten Rat für Rückverteilung“ durch einen einzigartigen demokratischen Prozess, bei dem es um mehr als Geld geht: um (Verteilungs-)Gerechtigkeit, Chancengleichheit und die Frage, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. Ein spannender Blick hinter die Kulissen eines Projekts, das zeigt, was möglich ist, wenn man aufeinander zugeht und gemeinsam Lösungen findet.

Abschlussbericht ebenfalls veröffentlicht

Ebenfalls online befindet sich der ausführliche Abschlussbericht zum Guten Rat für Rückverteilung.

Der Bericht bietet einen umfassenden Einblick in den gesamten Prozess: Von der Planung und Organisation über den Ablauf der Ratswochenenden bis hin zu den eingesetzten Moderationstechniken und der abschließenden Entscheidung, einschließlich der Auswertung der Ergebnisse.

Er dient damit als umfassende Dokumentation und reflektiert den Verlauf des gesamten Projekts.