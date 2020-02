Der Himmel überspannt uns ALLE

Per E-Mail teilen

Die Kepler Sternwarte in Linz bot kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Oberösterreichischen Blindenverband eine Sternführung für blinde Menschen an.

Johannes Stübler/Kepler Sternwarte Linz

Initiierte hatte diese Sternwarte-Mitglied Erwin Günther. Etwa 15 Besucher und Begleitpersonen kamen zur Sternwarte am Froschberg, die sich in einem Grünstreifen westlich des Stadtzentrums befindet.

Bei der Sonderführung gab es in Gewicht und Größe maßstabsgetreue Planetenmodelle unseres Sonnensystems zu betasten. Die Größe und Gestalt unseres Sonnensystems wurde damit gut vermittelt.

Weiters standen 3-D Prints der Mondoberfläche zur Verfügung. Die Daten für die 3-D Modelle kamen von der HomePage der NASA. Mitgliedern der Sternwarte druckten diese mit 3-D-Druckern aus.

Die 2-D Modelle der Sternkarten fertigte man aus Stoff für den Himmelshintergrund, Moosgummi für Umrisse der Sternbilder und verschieden großen aufgenähten Perlen an. Letzteres um die unterschiedliche Helligkeit der Sterne darzustellen. Ihre Anfertigung hatte Karin Martello übernommen.

Schönheiten des Himmels für ALLE

Da der „Pilotversuch“ bei den betroffenen behinderten Menschen sehr gut ankam, soll er fortgesetzt werden. Weiters angespornt durch meinen Vortrag Mitte Jänner 2020 wird die Kepler Sternwarte mit gehörlosen und anderen beeinträchtigten Menschen in Linz in Kontakt treten, um die Schönheiten des Himmels und das Wissen darüber allen Menschen zu vermitteln.

Dies nach dem Streben von Inspiring Stars, einer Initiative Internationalen Astronomischen Union (IAU), die 2018 bei deren Generalversammlung in Wien auf den Weg gebracht wurde: „Da der Himmel uns alle überspannt, soll er auch für alle Menschen erfahrbar gemacht werden“, meinte die IAU dazu.

Kontakt: Kepler Sternwarte, Sternwarteweg 5, 4020 Linz

Tel.: 0680/1204849, E-Mail: info@sternwarte.at, Website: www.sternwarte.at