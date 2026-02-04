Der Kinderwunsch von Menschen mit Lernschwierigkeiten

In einem Video sprechen die Lebens- und Sozialberaterin Elisabeth Chlebecek mit Menschen mit Lernschwierigkeiten über das Thema Kinderwunsch.

Mitsprache TV / Lebenshilfe Wien

Wenn es um Menschen mit Lernschwierigkeiten und Kinderwunsch geht, ist es für die Lebens- und Sozialberaterin Elisabeth Chlebecek wichtig, dass sie Räume haben, um über dieses Thema zu sprechen.

Wenn sie sich dann für ein Kind entscheiden, sollen sie auch die Möglichkeit und die passende Unterstützung dafür bekommen.

Elisabeth Chlebecek hat am 13. November 2025 ein Seminar zum Thema Kinderwunsch bei der Lebenshilfe Wien gehalten. Nun wurde dazu auch ein Video veröffentlicht.

Das Thema Kinder und Familie ist Menschen mit Lernschwierigkeiten genauso wichtig wie jedem anderen auch. Im Seminar von Elisabeth Chlebecek konnten sie sich zu dem Thema austauschen.

Ein Seminarteilnehmer Namens Martin wünscht sich Inklusion für sein Kind und er rät anderen: „Ich würde jedem sagen, habt den Mut einfach darüber zu sprechen, das ist nicht einfach, aber wenn man sich durchsetzt und wenn man kämpft, dann schafft man das alles gemeinsam.“