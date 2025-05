„Der kleine Prinz“ in Österreichischer Gebärdensprache

Per E-Mail teilen

„Der kleine Prinz“ ist eine berührende Geschichte über Freundschaft, Liebe und die verschiedenen Sichtweisen auf das Leben.

ensemble21

Am 5. und 6. Juni 2025 wird das bekannte Werk „Der kleine Prinz“ des Autors Antoine de Saint-Exupéry im Theater Spielraum zweisprachig in Österreichischer Gebärdensprache und in Lautsprache aufgeführt.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Dieses bekannte Zitat stammt aus dem „Kleinen Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry.

Das Werk handelt von einem kleinen Prinz, der auf einem Planeten lebt, der kaum größer ist als er selbst. Er begegnet dem Erzähler, der als Pilot in der Wüste notlanden musste. Der kleine Prinz erzählt dem Piloten von seiner Reise zu anderen Planeten und den Personen, denen er dort begegnet ist, wie zum Beispiel einem König oder einem Geschäftsmann. Auch traf er auf seiner Reise Tiere wie einen Fuchs oder eine Giftschlange.

Viele Menschen kennen den philosophischen Kinderbuchklassiker aus ihrer Kindheit. Schauspielerin und Autorin Rita Luksch, künstlerische Leiterin des Ensembles 21, hat das Stück neu inszeniert.

Schauspieler Markus Pol ist CoDA (Kind gehörloser Eltern) und stellt die Geschichte in Österreichischer Gebärdensprache dar. Musikeinlagen werden gehörlosen Zuschauer:innen mittels Vibration zugänglich gemacht. Ein eindrucksvolles Bühnenerlebnis für gehörlose und hörende Personen.

Die Eckdaten

Wo: Theater Spielraum, Kaiserstraße 46, 1070 Wien

Wann: 5. und 6. Juni 2025, Beginn 20:00 Uhr

Tickets: https://kupfticket.com/events/kleiner-prinz-mit-gebaerdensprache