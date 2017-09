Die Radiofabrik Salzburg nahm sich kürzlich in einer ausführlichen Sendung dem Thema Persönliche Assistenz an.

Radiofabrik

Die Radiofabrik brachte am 22. September 2017 die Sendung „Mein Leben ist dein Arbeitsplatz. Der lange Weg zur Persönlichen Assistenz für Menschen mit Behinderung.“.

„Die Persönliche Assistenz wäre das richtige Mittel, um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. In der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, die Österreich 2006 unterzeichnet hat, ist die Persönliche Assistenz auch ausdrücklich vorgesehen. Doch in Österreich ist die Umsetzung auf halbem Wege stecken geblieben. Während in Salzburg gerade erst ein Pilotprojekt dazu anläuft, werden in anderen Bundesländern die Rechte von Menschen mit Behinderung schon wieder beschnitten. Der Unmut in der Behindertenbewegung wächst.“ – ist der Ankündigung zu lesen.

Die hörenswerte Sendung dauert rund 27 Minuten und wurde von Georg Wimmer für die Radiofabrik erstellt. Im Beitrag der Radiofabrik aus Salzburg nimmt natürlich auch das kürzlich in Salzburg gestarteten Pilotprojekt zur Persönlichen Assistenz ein.

Georg Wimmer interviewte dafür Guido Güntert, Karin Holzmann, Martin Ladstätter, Andreas Pöschek, Monika Schmerold, Sonja Stadler, Thomas Stix und Alex Stöbner.