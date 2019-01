Schwangerschaft: der schatz in mir

Ich bin 30 Jahre alt und schwanger. Das ist an sich nichts Ungewöhn­liches. Aber ich sitze im Rollstuhl, und das seit meiner Geburt.

Freunde und Familie wissen, seit ich 20 Jahre alt bin, dass ich mir ein Kind wünsche, und freuen sich, dass es nun Wirklichkeit werden kann. Dennoch waren sie überrascht. Das Gefühl, nun endlich meinem Traum näher zu sein und dass dieser bald Realität wird, kann ich nicht mit Worten beschreiben.

Seit 1.1.2017 ist die Samenspende in Österreich unter einigen rechtlichen Auflagen möglich. An sich habe ich seither auf den „richtigen Zeitpunkt“ gewartet: eine fixe Arbeitsstelle samt ausreichendem Einkommen, die persönliche Assistenz und somit ein selbstbestimmtes Leben, familiärer Rückhalt – all das waren Grundvor­aussetzungen, diesen Weg zu gehen.

Für viele war es im ersten Moment ein Schock. Typische Fragen wie „War es geplant? Lebt der Vater auch in Innsbruck? Steht er zu dem Kind? Hast du dann 24­ Stunden ­Assis­tenz? Freut sich die Familie darü­ber?“ höre ich ständig. Selbst ein Apotheker musste dreimal die Frage stellen, ob ich mir denn sicher sei, dass ich diese Tabletten meine, denn die wären ja für Schwangere.

Ich denke, dass für viele in der Gesellschaft einige unvorstellbare Komponenten zusammenkommen: ein Leben im Rollstuhl, für jede Klei­nigkeit auf Unterstützung angewie­sen zu sein, was den Schluss ziehen lässt, keine Privatsphäre zu haben – und das über mehrere Stunden am Tag, Wochen im Jahr und Jahre im Leben. Hier sprechen wir noch gar nicht vom Thema „Beziehung, Sexualität oder Kind“, denn das scheint wirklich unvorstellbar zu sein.

Dennoch werde ich mein Kind so großziehen, wie viele andere auch: mit der Unterstützung von Familie und Freunden, der einzige Unter­schied ist die persönliche Assistenz. Aber viel wichtiger: Ich werde mein Kind mit Liebe, Offenheit und Kon­sequenz großziehen, damit es spä­ter selbstsicher und selbstbestimmt durchs Leben gehen kann.

Ich wünsche mir, dass sich in unse­rer Gesellschaft etwas bewegt. Eine Behinderung gehört zum Alltag, sie kann jede und jeden treffen. Ich wünsche mir, dass man Menschen nicht mehr in Kategorien unter­teilt – und sie dadurch in einen permanenten Vergleich stellt. Jeder Mensch darf sein, was er sein kann und will. Denn jedes Rädchen der Gesellschaft ist relevant.

Dieser Beitrag erschien zuerst in Dialog Dezember 2018.