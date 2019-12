„Der schmutzige Deal“ – am Beispiel Deutschland

Die eingebaute Unterversorgung oder warum es keine guten Heime gibt.

BilderBox.com

„Die eingebaute Unterversorgung oder warum es keine guten Heime gibt“, so lautet der Titel eines Vortrags von Ute Ulrike Meißner, der vor kurzem in YouTube als Video eingestellt wurde und einen kritischen Einblick in die Realität in Heimen gibt.

In ihrem knapp 12minütigen Beitrag schildert die Pflegekraft ihre Erfahrungen in der stationären Pflege und macht deutlich, wie die Unterversorgung schön gerechnet wird.

„Ute Ulrike Meißner schafft es mit viel Fachwissen und Rechnerei darzulegen, warum es keine guten Heime geben kann. Sie erläutert, weshalb eine eingebaute Unterversorgung von den Kostenträgern und der Politik in Kauf genommen wird. Zum Schluss richtet sie kämpferisch eine Frage ins Publikum“, heißt es in der Ankündigung des Videos auf YouTube.