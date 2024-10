Deutsche Fernsehmoderatorin Mirjam Kottmann erhält Auszeichnung

Per E-Mail teilen

Seit Februar 2024 moderiert die Rollstuhlfahrerin Mirjam Kottmann die BR24-Nachrichten. Am 11. Oktober 2024 erhielt sie im Rahmen der PRIX EUROPA Awards eine Auszeichnung.

BR/Vera Johannsen

Mirjam Kottmann ist die erste Moderatorin im deutschen Fernsehen, die als Rollstuhlfahrerin regelmäßig eine Nachrichtensendung moderiert.

Wie auf BIZEPS berichtet, fing die Journalistin 1997 bei der „Rundschau“, dem Vorläufer-Format der BR24 an. Kottmann war als Reporterin im In- und Ausland tätig und unterstützte die ARD-Studios in Rom und Wien. Sie verfasste zahlreiche Medienbeiträge und Medienreportagen und moderierte die Radiosendung „Leben mit Behinderung“.

Dass sie seit 2024 regelmäßig ein Nachrichtenformat moderiert, ist außergewöhnlich. Denn häufig sind Moderator:innen mit Behinderungen auf den Themenkreis Behinderung beschränkt.

Am 11. Oktober 2024 wurde ihr Engagement mit dem European Journalist of the Year 2024 Award ausgezeichnet. Der Preis ist für Personen gedacht, die festgefahrene Strukturen durchbrechen, Grenzen überschreiten und Sichtweisen nachhaltig verändern.

Nichts Außergewöhnliches

Für die Journalistin ist es nichts Besonderes, dass sie als Nachrichtenmoderatorin im Rollstuhl sitzt.

„Manche haben schlechte Augen und tragen eine Brille, ich habe schwache Beine und nutze deshalb einen Rollstuhl. Ja und? Für die allermeisten Zuschauer spielt es keine Rolle, dass ich im Rollstuhl sitze. Für sie zählt nur, dass sie gut informiert, werden“, erklärte Kottmann.