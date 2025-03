Deutschland: Diskriminierung am Arbeitsmarkt – Wo bleibt die Chance für Menschen mit Behinderungen?

Per E-Mail teilen

Deutschland hat sich zur Inklusion von Menschen mit Behinderung auf den Arbeitsmarkt verpflichtet. Doch die Realität sieht anders aus. Wie könnte Inklusion auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland funktionieren? Tan Caglar von der MDR-Sendung exactly forscht nach.

mdr

Jan arbeitet ehrenamtlich als Ordner in einem Eishockeystadion. Der Rollstuhlfahrer ist bereits 40 und konnte erst spät eine Ausbildung als Sicherheitskraft absolvieren. Sein Weg in die Arbeitswelt ist schwierig.

Elisabeth ist Lehrerin an einer Grundschule. Noch während ihrer Ausbildung erhielt sie die Diagnose Multiple Sklerose. Die Schule, in der sie jetzt arbeitet, ist nicht barrierefrei. Wenn sie aufgrund ihrer Erkrankung einmal auf den Rollstuhl angewiesen sein sollte, müsste sie die Schule verlassen.

Elisabeth hat sich dazu entschieden, ihre MS-Erkrankung ihrem Arbeitgeber offenzulegen. Ein Schritt, den andere Menschen mit einer unsichtbaren Behinderung oft nicht wagen. Sie hatte Glück und ihr Arbeitgeber akzeptiert die Situation.

Weniger gute Erfahrungen hat Jan gemacht, sowohl bei Arbeitsstellen als auch bei der Agentur für Arbeit. Von der Agentur für Arbeit fühlte sich Jan stigmatisiert. Dort sagte man ihm, er habe keine Chance auf einen Job und er müsse sich mit dem zufriedengeben, was man ihm gibt oder zuhause bleiben.

Auch in seinem ersten Job gibt es Probleme. Er wird noch in der Probezeit gekündigt. 20 Jahre kämpft er um einen Arbeitsplatz. Das belastet seine Psyche schwer.

Auch andere Menschen mit Behinderungen in Deutschland kennen diese Probleme. Arbeitgeber:innen, die zurückschrecken, sobald die Behinderung zur Sprache kommt, oder Vorurteile von Arbeitgeber:innen, die zu einer Kündigung führen.

Hilfsangebote für Menschen mit Behinderungen sind in Deutschland schwer zu finden. Die Ämter und Behörden fühlen sich für Arbeitnehmer:innen mit Behinderungen nicht zuständig.

Die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderungen ist in Deutschland doppelt so hoch wie bei Menschen ohne Behinderungen. Zwar wären größere Unternehmen verpflichtet, Menschen mit Behinderungen einzustellen, doch jedes vierte Unternehmen, das verpflichtet wäre, zahlt lieber eine Ausgleichstaxe.

Was braucht es, um Menschen mit Behinderungen Chancengleichheit auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, und was sind die Gründe für fehlende Inklusion? Die Sendung „Diskriminierung am Arbeitsplatz – Wo bleibt die Chance für Menschen mit Behinderung?“ gibt einen Einblick.