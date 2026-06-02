Deutschland: Ein wichtiger behindertenpolitischer Monat liegt vor uns

23. Woche 2026 – Gratulationen an den Österreichischen Behindertenrat
Im Mai 2026 feierte der Österreichische Behindertenrat (ÖBR) sein 50 jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gratulierten zahlreiche Vertreter:innen von Mitgliedsvereinen …
Ein Kommentar von Ottmar-Miles Paul.
Der Juni 2026 hat es in sich. So stürmisch der Monat in verschiedenen Regionen Deutschlands mit Gewittern begonnen hat, so könnte es behindertenpolitisch weitergehen. Denn eine Reihe von Gesetzesreformen stehen im Juni 2026 an oder werden in diesem Monat entscheidend vorbereitet.
Die kobinet-nachrichten werden die Behindertenpolitik daher auch im Juni 2026 intensiv begleiten und über aktuelle Entwicklungen informieren.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Im Mai 2026 feierte der Österreichische Behindertenrat (ÖBR) sein 50 jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gratulierten zahlreiche Vertreter:innen von Mitgliedsvereinen …