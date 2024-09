Diakonie startet inklusive Spielgruppe für Kinder in Floridsdorf

Ab Oktober 2024 bietet die Diakonie im Evangelischen Kindergarten Floridsdorf eine inklusive Spielgruppe für Kinder mit und ohne Behinderungen an. Dieses kostenfreie Angebot richtet sich an Familien, die gemeinsam neue Gruppenerfahrungen sammeln möchten.

Hier können Kinder erste soziale Kontakte außerhalb des Familienkreises knüpfen und in einem sicheren Umfeld wichtige Gruppenerfahrungen sammeln, kündigt die Diakonie an. Das Programm beinhaltet auch ein Bildungsangebot für Eltern.

Dagmar Petrovitsch, pädagogische Leitung bei der Diakonie Bildung, betont:

Gerade für Kinder, die oft keinen passenden Platz in bestehenden Einrichtungen finden, ist es enorm wichtig, erste Schritte in einem sozialen Umfeld zu machen und dabei unterstützt zu werden. Wir schaffen hier einen sicheren Raum, in dem jedes Kind willkommen ist.