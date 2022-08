Die Geschichte einer fast 30 Jahre alten Barriere

Ich möchte ihnen über eine Begebenheit erzählen, die zu einer Barriere für rollstuhlfahrende und andere mobilitätseingeschränkte Menschen führte. Eine persönliche Geschichte.

Markus Ladstätter

In Bezug auf Barrierefreiheit in unserem Umfeld bekommt man oft von Verantwortlichen zu hören, es sei nicht möglich, barrierebehaftete Dinge sofort umfassend umzubauen. Was das für die Betroffenen bedeutet, ist vielleicht nicht bewusst oder wird ignoriert.

Deshalb möchte ich Ihnen heute an einem kleinen Beispiel zeigen, welche langfristigen Auswirkungen Barrieren haben können. Andere Beispiele fallen Ihnen wohl selbst auch ein.

Wie alles begann?

Ich, der Autor dieses Artikels, benutze einen Elektrorollstuhl und ging in den späten 1980er, frühen 1990er Jahren in eine Volksschule im 22. Wiener Gemeindebezirk. Vor dieser Schule gibt es einen kleinen Park, in dem es schon vor einhundert Jahren einen Teich gab. Er wurde als Feuerwehrteich verwendet um mit diesem Wasser Brände zu löschen. Irgendwann in der Mitte des 20. Jahrhundert, also 1950-1970, trocknete dieser Teich aus.

Dieser ausgetrocknete Teich war natürlich nicht schön anzusehen und die Bevölkerung wünschte sich wieder einen richtigen See. Die Stadt stimmte zu und startete den Planungsprozess. Hier beginnt meine Geschichte.

Der Planungsprozess

Es war Ende des Jahres 1992, Anfang des Jahres 1993. Der Architekt und die Kinder der an den Park angrenzenden Volksschule, meine Volksschule, planten gemeinsam die Neugestaltung des Parks. Die Kinder der 4. Schulstufe durften zeichnen und basteln. Alle Kinder waren sehr stolz und begeistert sich einbringen zu dürfen. Ich war eines dieser Kinder. Ich war 10 Jahre alt.

Das Fernsehen kam

Als die Planungen der Kinder abgeschlossen war, kam der ORF, um für die Sendung „Wien heute“ am 8. März 1993 Interviews mit den Kindern zu drehen, Politiker wie Michael Häupl, damals noch Stadtrat für Umwelt und Sport, und auch der Bezirksvorsteher waren vor Ort.

Der ORF interviewte ein paar Kinder mit den besten Ideen, auch ich wurde interviewt. Mein Entwurf sah einen stufenlosen Steg über den Teich vor, sodass ich ihn mit meinem Rollstuhl ohne Probleme benützen könnte.

Die Politiker versprachen gegenüber dem ORF, dass der Park tatsächlich nach den Wünschen der Kinder neugestaltet werden würde.

Der Umbau und die Zeit danach

Der Park wurde dann auch bald umgebaut, der Teich bekam einen Steg. Dieser Steg war nicht stufenlos und so für mich nicht befahrbar. Ich war sehr traurig und verärgert.

Jetzt begab ich mich, fast 30 Jahre später, wieder zu diesem Teich. Ich bin mitterweile fast 40 Jahre alt, den Steg gibt es immer noch, die Stufe ist immer noch vorhanden, es hat sich nichts geändert.

So führte ein nicht beachteter Ratschlag für mehr Barrierefreiheit zu einer Barriere, die 30 Jahre später immer noch existiert. Der Steg ist also für Kinder und Erwachsene im Rollstuhl oder mit Rollator nach wie vor nicht befahrbar. Seit dem gab es also ca. 7 „Generationen“ neuer Kinder im Volksschulalter. Die Kinder im Rollstuhl blieben aber seither nach wie vor ausgeschlossen.

Schlussfolgerung

Sollten Sie also in die Planung oder Umsetzung eines Bauprojektes eingebunden sein, bedenken Sie, abgesehen von den heute gültigen Gesetzen und Normen zu Barrierefreiheit, dass Ihr Handeln noch viele Jahrzehnte später Auswirkungen haben kann.

Weil ich mich erinnern konnte, damals interviewt geworden zu sein, ließ ich mir das Video vom ORF dazu heraus suchen und kaufte es. So konnte ich die Details wieder rekonstruieren. Leider darf ich dieses Video aus rechtlichen Gründen nicht zeigen.