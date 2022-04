Die schusselige Assistentin

Paula! Ach, Paula! Die Geldtasche hast du in der Küche liegen gelassen und der Regenmantel hängt hinten am Rollstuhl!

Alexas_Fotos / Pixabay

Paula ist eine liebenswürdige, gelernte Pflegeassistentin, die bei mir Erfahrungen als Persönliche Assistentin sammeln möchte. Ich kann sie im Moment sehr gut brauchen und außerdem kenne ich sie schon, als beste Freundin meiner Tochter.

Darüber hinaus ist Paula sehr verlässlich und flexibel, also hat sie alles, was eine gute Zusammenarbeit verspricht und für mich wichtig ist.

Was Paula aber noch hat, bringt mich mitunter in eine kleine Verzweiflungssituation. Sie hat nämlich einen etwas chaotischen Charakter, der ihr selbst das Leben erschwert und mich in manchen Momenten tief durchatmen lässt.

Frühstück mit Frau Krause

Paula und ich befinden sich in der Rehabilitationsklinik Bad Pirawarth. Um 8 Uhr läutet jeden Tag der Wecker. Aufstehen, frühstücken und dann gleich um 9 Uhr in die erste Therapie.

An diesem Tag sind wir spät dran und eilen in den Speisesaal. Frau Krause, die Tischnachbarin, ist schon bei der zweiten Hälfte ihrer täglichen Marillenmarmeladen-Semmel, als wir Platz nehmen. Sie hat ihr Zimmer, mit Blick in den Innenhof genau gegenüber von meinem Zimmer.

“Guten Morgen! Na, gestern waren Sie aber lange munter, Frau Obermeir!”, trällert sie. Wie bitte? Werde ich jetzt auch in der Nacht beobachtet? “Sie aber scheinbar auch, Frau Krause!”, grummel ich zurück.

Paula kichert und holt unser Frühstück vom Buffet. Müsli, Brot, frisches Gemüse und noch so alles, was uns gut schmeckt. Frau Krause stand vom Tisch auf und verabschiedete sich bis zum Mittagessen.

Wo ist die Tasche?

Jeden Tag bekomme ich morgens den Therapieplan des Tages. Da steht genau drauf wo, wann und welche Therapie ich absolvieren muss. Und weil es unmöglich ist, sich alle Therapien samt Uhrzeiten zu merken, frage ich Paula beim Frühstück: „Was für eine Therapie kommt als erstes?“

Natürlich will Paula sofort den Plan begutachten, aber der Plan ist in meiner Tasche und wo ist meine Tasche? Die Tasche ist weder am Tisch, noch hängt sie am Rollstuhl oder auf unseren Sesseln. Ich atme tief durch und Paula wird nervös.

„Wo habe ich sie zuletzt gehabt? Wahrscheinlich im Zimmer vergessen!“ Sie läuft in den zweiten Stock, kommt aber wieder zurück ohne Tasche. Wir überlegen, in welchen Räumen wir gestern überall waren.

Sie marschiert zur Rezeptionistin. Dem Himmel sei Dank, ist die Dame sehr zuvorkommend und begleitet Paula zu sämtlichen Therapieräumen, die wir am Vortag betraten, um sie aufzusperren. Inzwischen sitze ich noch beim Frühstück im Speisesaal, warte auf Paula und die Tasche und denke an Frau Krause. Sie hat nämlich, so nebenbei, ihren Therapieplan am Tisch liegen gelassen.

Was man nicht im Kopf hat …

Die Zeit drängt. Bald beginnt die erste Therapie. Aber wohin muss ich gehen? Im ganzen Haus hat Paula erfolglos mit der Rezeptionistin nach der Tasche gesucht.

Dann beschließe ich noch einmal im Zimmer zu suchen.

Vier Augen sehen besser als zwei und Paula könnte ja etwas übersehen haben! So war es dann auch. Da liegt sie ja! Die Tasche ist auf dem Sessel unter einem Polster und war nicht auf den ersten Blick sichtbar. Jedoch schusselig wie Paula ist, hat sie daran nicht gedacht!

„Was man nicht im Kopf hat, hat man eben in den Beinen!“, lacht Paula verlegen. Die Rezeptionistin bekam am Nachmittag einen kleinen Blumenstrauß für ihre sinnlosen Bemühungen, die 10 Minuten Verspätung konnte ich in der Therapie hinten anhängen und die Verzweiflungssituation löste sich im Guten.

Paula, ach Paula!