Digitale Inklusion – Nichts über uns ohne uns!

Computer und Internet sind aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Darüber hinaus sind Technologien wie zum Beispiel ein Sprachcomputer oder ein Bildschirmlesegerät wichtige Hilfsmittel für Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Ein Kommentar.

Damit alle vom digitalen Fortschritt profitieren können, ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu Computern oder anderen technischen Hilfsmitteln bekommen, die sie im Alltag unterstützen können.

Menschen mit Behinderungen sind häufiger von Armut betroffen als nicht behinderte Menschen, da sie schwerer Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Trotzdem darf diese wirtschaftliche Ungleichheit nicht dazu führen, dass sie vom technischen Fortschritt ausgeschlossen sind.

Bei der Entwicklung neuer Technologien müssen Menschen mit Behinderungen miteinbezogen werden. Design for all ist hier das Stichwort. Eine Technologie muss so entwickelt werden, dass sie für alle Menschen selbstständig und barrierefrei nutzbar ist.

Digitalisierung kann nur dann Inklusion vorantreiben, wenn entsprechende Technologien für alle kostengünstig zugänglich sind und wenn sie im Einklang mit den Menschen und deren Bedürfnissen entwickelt werden.

Menschen mit Behinderungen dürfen von der Digitalisierung nicht überholt werden, sondern sie müssen in den Prozess der Digitalisierung als aktiv Handelnde und Expertinnen und Experten in eigener Sache miteinbezogen werden.

Dieser Beitrag ist zuerst im FH-Magazin future der Fachhochschule St. Pölten erschienen.