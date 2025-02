Diskriminierung: Wolfgang Fellner benutzt Autismus als Schimpfwort

Per E-Mail teilen

Der österreichische Medienunternehmer und Journalist Wolfgang Fellner diskriminiert in einem oe24.at Artikel autistische Menschen. Ein Kommentar.

oe24 GmbH & Co KG

„Wollte ‚Volkskanzler‘ werden und schafft nicht einmal einen Regierungs-Start, weil er wie ein autistischer Rambo am Ego-Trip und nicht kompromissfähig ist.“

Dieser Satz stammt aus einem Artikel auf oe24.at mit dem Titel „Diese Politiker sind nur mehr eine Schande!“.

Der Artikel wurde vom bekannten Medienunternehmer und Journalisten Wolfgang Fellner geschrieben. Fellner scheint vergessen zu haben, dass Autismus als Schimpfwort zu verwenden, eine Diskriminierung ist.

So etwas darf nicht passieren!

Dass so etwas von einem in der Medienlandschaft erfahrenen Menschen kommt, schockiert. Gerade diese Personen sollten die Macht der Sprache kennen und wissen, was es für Menschen bedeutet, wenn eine Behinderung oder das autistische Spektrum als Beleidigung missbraucht wird.

Menschen im autistischen Spektrum sind mit Ausschluss und Vorurteilen konfrontiert. So werden ihnen häufig mangelnde soziale Fähigkeiten unterstellt. Die Aussage von Wolfgang Fellner bedient Vorurteile gegenüber Menschen im autistischen Spektrum, beleidigt sie und verletzt ihre Würde.

So etwas ist inakzeptabel und darf vor allem in den Medien nicht passieren.