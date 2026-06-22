Donauinselfest lädt alle Menschen zum Mitfeiern ein

Von 3. bis 5. Juli 2026 findet das Donauinselfest in Wien statt. Das Festival setzt auch heuer auf Barrierefreiheit und Inklusion, damit möglichst viele Menschen am Programm teilnehmen können.



SPÖ Wien

Zum Auftakt am Freitag eröffnet das Inklusionskonzert „Thorsteinn Einarsson für Alle“ auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne das Festival. Die Songs werden in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) begleitet. Auch die Moderation auf der Bühne wird in ÖGS gedolmetscht.

Auf der Wien Energie Festinsel gibt es zudem ein inklusives Mitmachprogramm mit Sport- und Kreativangeboten.

Für Besucher:innen mit Behinderungen stehen unter anderem barrierefreie Plattformen, Shuttle-Services, ein Buddy-System und bewachte Parkplätze zur Verfügung.

Vier Safe Zones bieten Rückzugsorte auf dem Festivalgelände. Informationen zu den barrierearmen Angeboten werden auch in ÖGS bereitgestellt.

Wer nicht vor Ort teilnehmen kann, kann Teile des Programms im Fernsehen verfolgen. ORF III und W24 berichten vom Donauinselfest und zeigen Konzerte, Kabarett und Eindrücke vom Festivalgelände.

Weitere Informationen zu den Inklusionsangeboten gibt es auf der Website des Donauinselfests.