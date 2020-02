Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preis 2020 nun ausgeschrieben

Per E-Mail teilen

Am 14. Oktober 2020 ist es wieder soweit: der Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preis wird zum 9. Mal vergeben. Wir freuen uns auf Ihre Nominierungen!

BIZEPS

Eine der schönsten Formen der Erinnerung an einen engagierten Menschen ist, weiter gemeinsam für seine Anliegen einzutreten. Elisabeth Wundsam-Hartig (1948 – 2003) war Juristin und außergewöhnlich engagierte Aktivistin der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Der Selbstbestimmt-Leben-Preis wird in Erinnerung an sie seit 2004 alle zwei Jahre vergeben.

Nominierungen

Ausgezeichnet werden Initiativen und Personen, über deren Einsatz sie sich besonders freuen würde. Wissen Sie von Initiativen, Erfindungen oder Personen, auf die diese Beschreibung zutrifft?

Die Jury freut sich über Ihre Nominierungen bis 10. Mai 2020! Vorschläge mit kurzer Begründung bitte an: nominierung@wundsam-hartig-preis.org.

Feierliche Preisverleihung im Herbst 2020

Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 14. Oktober 2020 um 17:30 Uhr im Albert Schweitzer Haus statt. Im Rahmen der festlichen Veranstaltung erhalten die Preisträgerinnen und Preisträger Statuetten des Salzburger Künstlers Ion Kloss sowie je einen finanziellen Anerkennungsbetrag.

Der „Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preis“ wird in zwei Kategorien vergeben:

Für „außergewöhnliche Initiativen, Ideen und Leistungen, die dem selbstbestimmten Leben von Menschen mit Behinderung und ihrer gleichberechtigten Anerkennung in der Gesellschaft förderlich sind“

und

für „außergewöhnlichen persönlichen Einsatz zur Förderung der Selbstbestimmung behinderter Menschen“ (jeweils an eine behinderte Frau und an einen behinderten Mann).

Diese Auszeichnung für die Förderung des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen wird durch eine Kooperation zwischen dem „Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preis“-Verein und BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben ermöglicht.