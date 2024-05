Ehemaliger Behindertensprecher der SPÖ-Wien Hans König verstorben

Prof. Hans König, ehemaliger Vorsitzender der Gemeinderätlichen Behindertenkommission und langjähriges Mitglied des Wiener Gemeinderats sowie des Landtags, ist am 25. April 2024 nach schwerer Krankheit verstorben.

echomedia / Ludwig Schedl

Kürzlich informierte der Club behinderter Menschen und ihrer Freunde (CMBF), dass der 1947 in Wien geborene SPÖ-Politiker Professor Hans König verstorben ist.

Er war Vorsitzender der „Gemeinderätlichen Behindertenkommission“ und setzte sich maßgeblich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen in Wien ein.

Da er seine Tätigkeit im Wiener Gemeinderat im Jahr 1995 aus gesundheitlichen Gründen beendet hatte und danach auf der Insel Teneriffa lebte, ist der Name „Hans König“ heute leider nur mehr wenigen Menschen ein Begriff.

Wer war Hans König?

Er war Beamter im Kulturamt der Stadt Wien, Mitbegründer des Leopoldstädter Bezirksmuseums, SPÖ-Politiker (zuerst von 1978 bis 1983 in der Bezirkspolitik, dann von 1983 bis 1995 im Wiener Gemeinderat) und Autor und Schriftsteller.

Er hat historische Abhandlungen, Sach- und Drehbücher in Deutsch und Spanisch verfasst. Ab 1990 leitete er für einige Jahre den Europäischen Nierenpatientenverbandes.

Hans König wurde im Laufe der Jahre u.a. mit dem Österreichischer Staatspreis für Werbung sowie dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Wien ausgezeichnet.

Behindertensprecher der SPÖ-Wien

Als Behindertensprecher der SPÖ trieb er wichtige behindertenpolitische Projekte voran.

„In diese Zeit fielen die Installierung der Gemeinderätlichen Wiener Behindertenkommission (deren Vorsitzender er war), das Entstehen der Interessenvertretung der behinderten Menschen, die Gründung der ‚Arge Wohnen‘ (1986) sowie – gemeinsam mit der späteren Landtagspräsidentin Frau Prof. Erika Stubenvoll – die Gründung der ‚Arge Frühförderung‘ (1991), die Einführung der behindertengerechten Bauordnung und vieles mehr“, schreibt die Lebenshilfe Wien in einem lesenswerten Nachruf.

Für sein umfassendes Engagement in der Behindertenpolitik erhielt er im Jahr 2009 den Preis der Menschlichkeit, der ihm in einer Feierlichkeit von hochrangigen Wiener Politiker:innen in den Räumlichkeiten des CBMF überreicht wurde. Im gleichen Jahr wurde ihm auch der Berufstitel Professor verliehen.

In der Wiener Gemeinderatssitzung vom 28. April 1995 hielt der Vorsitzende Rudolf Hundstorfer anlässlich des Ausscheidens von Hans König fest:

Kollege König war seit 1983 Mitglied dieses Hauses. Er hatte aber schon Jahre davor sehr regelmäßig mit uns zu tun, denn als Sekretär der damaligen Vizebürgermeisterin Fröhlich-Sandner war er auch sehr eng mit dieser Tätigkeit verbunden. Der Name König ist unmittelbar mit allen Behinderteneinrichtungen in dieser Stadt verbunden. Schwerpunkt seiner politischen Tätigkeit waren und sie die behinderten Mitbürger in unserer Stadt. Sie zu integrieren, ihnen die Umwelt zu gestalten, ihnen Wohnraum und Arbeitsplätze zu schaffen, war sein Lebenselixier. Das war das, was ihn angetrieben hat. Lieber Hans, du scheidest – viel zu früh, wie viele meinen – aus gesundheitlichen Gründen aus.

CBMF-Präsident Klaus Widl hatte zur Jubiläumsfeier „35 Jahre CBMF“, welche am 3. September 2024 stattfindet, alle bisherigen Vorsitzenden der Gemeinderätlichen Behindertenkommission (die nun auf „Gemeinderätliche Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit“ unbenannt wurde) eingeladen. „Alle hatten bereits zugesagt. Es macht uns sehr traurig unser 35-jähriges Jubiläum nun ohne unseren Wegbegleiter Hans König feiern zu müssen!“ so Klaus Widl.

Verabschiedung am 16. Mai 2024

Am 16. Mai 2024 um 13 Uhr findet in der Feuerhalle Wien-Simmering (Simmeriniger Hauptstraße 337, 1110 Wien) die Verabschiedung statt. (Hier die Pate)