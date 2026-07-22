Ein engagierter Selbstvertreter hat uns verlassen

Völlig überraschend erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres langjährigen Selbstvertreters Gerhard Flöttl, der am 12. Juli 2026 im 65. Lebensjahr verstorben ist.

Jugend am Werk

Gerhard Flöttl war über viele Jahrzehnte eine prägende Persönlichkeit der Selbstvertretungsbewegung von Menschen mit Behinderungen. Seit 1977 war er Jugend am Werk verbunden. Ab dem Jahr 2000 engagierte er sich weit über die Grenzen unserer Organisation hinaus für Mitbestimmung, Teilhabe und Selbstbestimmung.

Als Mitbegründer und langjähriges Mitglied des Wohnrats von Jugend am Werk setzte er sich mit großem Engagement für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen ein. Als Peer-Berater ermutigte er unzählige Menschen dazu, ihre Wünsche und Bedürfnisse selbst zu äußern und ihre Rechte wahrzunehmen.

Seine ruhige, beharrliche und verlässliche Art machte ihn zu einem geschätzten Ansprechpartner – innerhalb von Jugend am Werk ebenso wie bei vielen anderen Trägerorganisationen und Interessenvertretungen.

Gerhard Flöttl war überzeugt davon, dass Menschen mit Behinderungen selbst über ihr Leben bestimmen und bei allen sie betreffenden Entscheidungen mitwirken sollen. Diese Überzeugung prägte sein jahrzehntelanges Engagement und beeinflusste die Entwicklung der Mitbestimmung bei Jugend am Werk nachhaltig.

Mit Gerhard Flöttl verlieren wir einen engagierten und kritisch-konstruktiven Mitstreiter, einen geschätzten Kollegen und einen Menschen, der viele andere inspiriert und ermutigt hat. Sein Wirken für Jugend am Werk werden wir nicht vergessen.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und bei allen Menschen, die ihm nahestanden.