Die 17 Ziele der UNO bis zum Jahr 2030 - jetzt auch in Leichter Sprache

Der Text über die Ziele heißt Agenda 2030.

Der Text ist auf der Homepage von der Arbeits-Gemeinschaft Globale Verantwortung. Capito hat den Text übersetzt.

Hier können Sie den Text lesen oder anhören.

Die Arbeits-Gemeinschaft Globale Verantwortung schreibt darüber:

Wir stellen sie in einfacher Sprache vor.

In der Agenda 2030 stehen 17 Ziele. Arme und reiche Länder sollen diese 17 Ziele erfüllen.

Diese Broschüre erklärt in einfacher Sprache, was die Agenda 2030 ist.

Niemanden zurücklassen und so ein gutes Leben für alle möglich machen. Das ist ein wichtiges Ziel der Agenda 2030.

Die Broschüre erklärt zum Beispiel:

In einer Agenda steht:

Was müssen wir alles tun, damit wir in der Zukunft unsere Ziele erreichen?

In der Agenda 2030 steht:

Was müssen wir tun, damit die Menschen nicht mehr arm sind?

Was müssen wir tun, damit alle Menschen in Frieden leben können?

Was müssen wir tun, damit wir die Erde schützen können?

Die UNO hat die Agenda 2030 im Jahr 2015 beschlossen.