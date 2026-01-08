Ein kleiner Überblick: Was bringt das Jahr 2026?

2. Woche 2026 – Außenaufzug bei Chi-Cheemaun Fähre
Dieser Aufzug führt zur Autofähre Chi-Cheemaun, die am Lake Huron, Ontario, Kanada. Die Fähre verbindet die zwei Städte South Baymouth …
Zum Jahreswechsel werden meist wichtige Beträge neu festgesetzt oder Gesetze überarbeitet. Hier finden Sie die exakten Zahlen.
BIZEPS präsentiert, wie in jedem Jahr, eine sorgfältig ausgewählte Sammlung relevanter Informationen für Menschen mit Behinderungen als Teil seines Serviceangebots.
Der Anpassungsfaktor für das Jahr 2026 beträgt 1,027. Das heißt, das Pflegegeld wird um 2,7 % erhöht und beträgt nun in
Die Höhe der gemäß § 9 Abs. 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes zu entrichtenden Ausgleichstaxe beträgt laut Verordnung für das Kalenderjahr 2026 für jede einzelne Person, die zu beschäftigen wäre, für Dienstgeber:innen
Von 2021 bis Ende 2024 kostete das KlimaTicket Ö Spezial für Menschen mit Behinderungen 821 Euro pro Jahr. Am 1. Jänner 2025 waren es 884,20 Euro.
Nun ist es nochmals deutlich teurer geworden und kostet es seit 1. Jänner 2026 schon 1.050 Euro pro Jahr.
Mit 1. Jänner 2026 führten die Wiener Linien eine umfassende neue Tarifstruktur ein. Neben einer allgemeinen Anpassung der Ticketpreise kommt dabei auch ein neues Angebot für Menschen mit Behinderungen: Die „Jahreskarte Spezial“ ist ab 294 Euro erhältlich.
Die Geringfügigkeitsgrenze bleibt auch 2026 unverändert bei 551,10 € pro Monat.
Anfang 2026 traten neue gesetzliche Regelungen im Zusammenhang mit der geringfügigen Beschäftigung von Personen in Kraft, die gleichzeitig Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe vom Arbeitsmarktservice (AMS) beziehen.
Wenn Sie unter keine der wenigen Ausnahme fallen, bekommen Sie während der Ausübung der geringfügigen Beschäftigung kein Geld vom AMS. Bestehende Dienstverhältnisse müssen beendet werden.
Mit dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz wird ab 1. April 2026 ein Sozialtarif für Strom eingeführt. Für einkommensschwache Haushalte gilt dann für die ersten 2.900 kWh pro Jahr ein maximaler Strompreis von 6 Cent pro Kilowattstunde netto.
Das Land Wien unterstützt Wiener:innen ab 60 Jahren beim altersgerechten und barrierefreien Umbau ihrer Wohnung. Die Förderung wurde mit 1. Jänner ausgeweitet. Nun sind bis zu 50 % der förderbaren Kosten möglich, höchstens jedoch 7.500 Euro.
(Die Liste wird noch laufend erweitert)
Ab Jänner 2025 beträgt der Erhöhungsbeitrag der erhöhten Familienbeihilfe statt 180,90 nun 189,20 Euro pro Monat.
Die Geringfügigkeitsgrenze wurde für 2025 von 518,44 € auf 551,10 € pro Monat erhöht.
Die Wiener Mindestsicherung beträgt 1.209,01 Euro monatlich; der Behindertenzuschlag von 217,62 Euro im Monat. Besitzt der antragstellende Mensch eigenes Vermögen (Konto, Sparbücher, Bausparvertrag, …), so wird ihm der Betrag, der das Sechsfache des monatlichen 100 %-Mindestsicherungssatzes übersteigt, von der Mindestsicherung abgezogen. Die Grenze für verschontes Vermögen beträgt somit 7.254,06 Euro.
Der Fonds Soziales Wien (FSW) hat mit 1. Jänner 2025 den Stundensatz für die Pflegegeldergänzungsleistung für Persönliche Assistenz (PGE für PA) von 22 Euro auf 24 Euro erhöht.
Siehe auch: Lebenshilfe Wien
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieser Aufzug führt zur Autofähre Chi-Cheemaun, die am Lake Huron, Ontario, Kanada. Die Fähre verbindet die zwei Städte South Baymouth …