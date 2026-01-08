Ein kleiner Überblick: Was bringt das Jahr 2026?

Zum Jahreswechsel werden meist wichtige Beträge neu festgesetzt oder Gesetze überarbeitet. Hier finden Sie die exakten Zahlen.

BIZEPS / ChatGPT

BIZEPS präsentiert, wie in jedem Jahr, eine sorgfältig ausgewählte Sammlung relevanter Informationen für Menschen mit Behinderungen als Teil seines Serviceangebots.

Pflegegeld 2026

Der Anpassungsfaktor für das Jahr 2026 beträgt 1,027. Das heißt, das Pflegegeld wird um 2,7 % erhöht und beträgt nun in

Stufe 1: 206,20 Euro (bisher 200,80 Euro)

(bisher 200,80 Euro) Stufe 2: 380,30 Euro (bisher 370,30 Euro)

(bisher 370,30 Euro) Stufe 3: 592,60 Euro (bisher 577,00 Euro)

(bisher 577,00 Euro) Stufe 4: 888,50 Euro (bisher 865,10 Euro)

(bisher 865,10 Euro) Stufe 5: 1.206,90 Euro (bisher 1.175,20 Euro)

(bisher 1.175,20 Euro) Stufe 6: 1.685,40 Euro (bisher 1.641,10 Euro)

(bisher 1.641,10 Euro) Stufe 7: 2.214,80 Euro (bisher 2.156,60 Euro)

Ausgleichstaxe 2026

Die Höhe der gemäß § 9 Abs. 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes zu entrichtenden Ausgleichstaxe beträgt laut Verordnung für das Kalenderjahr 2026 für jede einzelne Person, die zu beschäftigen wäre, für Dienstgeber:innen

mit 25 bis 99 Dienstnehmer:innen monatlich 344 Euro ,

Dienstnehmer:innen , mit 100 bis 399 Dienstnehmer:innen monatlich 485 Euro und

Dienstnehmer:innen und mit 400 oder mehr Dienstnehmer:innen monatlich 512 Euro.

Klimaticket – nochmals teurer

Von 2021 bis Ende 2024 kostete das KlimaTicket Ö Spezial für Menschen mit Behinderungen 821 Euro pro Jahr. Am 1. Jänner 2025 waren es 884,20 Euro.

Nun ist es nochmals deutlich teurer geworden und kostet es seit 1. Jänner 2026 schon 1.050 Euro pro Jahr.

„Jahreskarte Spezial“ der Wiener Linien – neues Angebot

Mit 1. Jänner 2026 führten die Wiener Linien eine umfassende neue Tarifstruktur ein. Neben einer allgemeinen Anpassung der Ticketpreise kommt dabei auch ein neues Angebot für Menschen mit Behinderungen: Die „Jahreskarte Spezial“ ist ab 294 Euro erhältlich.

Geringfügigkeitsgrenze 2026 – und neue Regelungen

Die Geringfügigkeitsgrenze bleibt auch 2026 unverändert bei 551,10 € pro Monat.

Anfang 2026 traten neue gesetzliche Regelungen im Zusammenhang mit der geringfügigen Beschäftigung von Personen in Kraft, die gleichzeitig Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe vom Arbeitsmarktservice (AMS) beziehen.

Wenn Sie unter keine der wenigen Ausnahme fallen, bekommen Sie während der Ausübung der geringfügigen Beschäftigung kein Geld vom AMS. Bestehende Dienstverhältnisse müssen beendet werden.

Was weiters für 2026 angekündigt wurde:

Sozialtarif für Strom

Mit dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz wird ab 1. April 2026 ein Sozialtarif für Strom eingeführt. Für einkommensschwache Haushalte gilt dann für die ersten 2.900 kWh pro Jahr ein maximaler Strompreis von 6 Cent pro Kilowattstunde netto.

Wien fördert altersgerechten Wohnungsumbau

Das Land Wien unterstützt Wiener:innen ab 60 Jahren beim altersgerechten und barrierefreien Umbau ihrer Wohnung. Die Förderung wurde mit 1. Jänner ausgeweitet. Nun sind bis zu 50 % der förderbaren Kosten möglich, höchstens jedoch 7.500 Euro.

(Die Liste wird noch laufend erweitert)