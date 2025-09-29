Ein Leben im Einsatz für Menschenrechte

Gunther Trübswasser erzählt aus seinem Leben

Gunther Trübswasser

Am 14. Oktober um 14 Uhr spricht Gunther Trübswasser, ein erfahrener Experte für Menschenrechte, im Wissensturm Linz (Kärntnerstraße 26) über sein ereignisreiches Leben. Gunther Trübswasser wurde 1944 in Brno geboren.

Von 1997 bis 2009 war er Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag und von 2003 bis 2007 Klubobmann der Grünen im Landtag.

Von 2009 bis 2021 war Trübswasser Vorstandsvorsitzender von SOS-Menschenrechte Österreich und von 2015 bis 2023 war er im Monitoringausschuss zur UN-Behindertenrechtskonvention vertreten.

1948 ist Trübswasser an Kinderlähmung erkrankt. Und im selben Jahr haben die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschlossen, in der es heißt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Trübswasser erklärt:

Manchmal komme ich mir vor, als wäre ich Sisyphos – wenn sich mir immer wieder Probleme und Barrieren in den Weg stellen, die ich längst für überwunden glaubte.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Empowerment-Center des KI-I, einem Bildungs- und Beratungszentrum für Menschen mit Behinderung.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung an anmeldung@emc.ki-i.at wird gebeten.