Ein Schritt zu mehr Barrierefreiheit: SMS-Notruf in steirischen Aufzügen

Per E-Mail teilen

Das Land Steiermark brachte in allen Aufzügen des Landes Steiermark Hinweisschilder zum Notruf für gehörlose Menschen an.

Das Land Steiermark

Vor einiger Zeit blieb ein gehörloser Mitarbeiter des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung in einem Aufzug stecken. Für ihn gab es keine Möglichkeit eine Notrufverbindung herzustellen bei der er auch informiert wurde wann jemand kommt um ihn zu befreien. Das war für ihn ein sehr strapazierendes Ereignis.

Diesen Vorfall hat das Amt der Steiermärkischen Landesregierung zum Anlass genommen um im ganzen Land Hinweisschilder in den Aufzügen anzubringen, wie sich auch gehörlose Menschen im Notfall bemerkbar machen können. Sie können an den Gehörlosen-Notruf eine SMS an die Nummer 0800 133 133 senden.

Für bestehende Aufzüge ist dies eine einfache Möglichkeit, um auch gehörlosen Menschen Sicherheit im Notfall zu vermitteln. Für neue Aufzüge sehen die Normen allerdings gleichwertige Kommunikationsmöglichkeiten im Mehr-Sinne-Prinzip vor.