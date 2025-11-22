Ein Tag im ORF am 30.11.: Backstage Führungen in ÖGS und Erlernen von Gebärden durch gehörlose Expert:innen

Martin Ladstätter
Veröffentlicht am 22.11.2025, 17:21 Uhr

Am Sonntag, den 30. November 2025, lädt der ORF von 10 bis 17 Uhr zu einem besonderen Tag der offenen Tür ins ORF-Zentrum ein.

ORF Zentrum
BIZEPS

Besucher:innen bei „Ein Tag im ORF “ erhalten dabei exklusive Einblicke in das Medienhaus und können die vielfältigen Aktivitäten des ORF im Bereich Barrierefreiheit kennenlernen.

Einblicke in barrierefreie Medienarbeit

Der ORF zeigt an diesem Tag umfassende Maßnahmen, die Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Medien erleichtern. Vorgestellt werden unter anderem:

  • Untertitelungsangebote
  • Nachrichten in einfacher Sprache
  • Audiodeskription
  • Programme zur Inklusion und Bewusstseinsbildung

Backstage-Führungen in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS)

Für die gehörlose Community werden spezielle Führungen in ÖGS angeboten. Dabei erkunden die Teilnehmer:innen verschiedene Bereiche und Studios des ORF:

  • 10:00–10:45 Uhr: Ü-Wagen
  • 11:00–11:45 Uhr: TV
  • 12:00–12:45 Uhr: Sportstudio
  • 13:15–14:00 Uhr: Newsroom

Vorträge in ÖGS

  • 14:45–15:00 Uhr: Kompetenz Verifikation
  • 15:15–16:00 Uhr: Cybersecurity

Highlight für hörende Gäste

Hörende Besucher:innen können direkt mit gehörlosen Expert:innen in Kontakt treten und eine Gebärde in ÖGS erlernen – ein niedrigschwelliger Zugang zur Gebärdensprache und ein wertvoller Schritt zu mehr Verständnis und Abbau von Barrieren.

Tickets

Tickets sind ab sofort unter backstage.ORF.at buchbar. Für die ÖGS-Führungen steht ein eigenes Ticketkontingent zur Verfügung. Mit dem Aktionscode „OEGS“ wird dieses freigeschaltet.

Veranstaltungsort

ORF-Zentrum
Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien

