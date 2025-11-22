Ein Tag im ORF am 30.11.: Backstage Führungen in ÖGS und Erlernen von Gebärden durch gehörlose Expert:innen

47. Woche 2025 – Eingang zur Interspar Filiale
Dieses Foto des einzigen barrierefreien Eingangs beim INTERSPAR Meidling Niederhofstraße, der durch Fahrräder verstellt ist, steht stellvertretend für die vielen …
Am Sonntag, den 30. November 2025, lädt der ORF von 10 bis 17 Uhr zu einem besonderen Tag der offenen Tür ins ORF-Zentrum ein.
Besucher:innen bei „Ein Tag im ORF “ erhalten dabei exklusive Einblicke in das Medienhaus und können die vielfältigen Aktivitäten des ORF im Bereich Barrierefreiheit kennenlernen.
Der ORF zeigt an diesem Tag umfassende Maßnahmen, die Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Medien erleichtern. Vorgestellt werden unter anderem:
Für die gehörlose Community werden spezielle Führungen in ÖGS angeboten. Dabei erkunden die Teilnehmer:innen verschiedene Bereiche und Studios des ORF:
Hörende Besucher:innen können direkt mit gehörlosen Expert:innen in Kontakt treten und eine Gebärde in ÖGS erlernen – ein niedrigschwelliger Zugang zur Gebärdensprache und ein wertvoller Schritt zu mehr Verständnis und Abbau von Barrieren.
Tickets sind ab sofort unter backstage.ORF.at buchbar. Für die ÖGS-Führungen steht ein eigenes Ticketkontingent zur Verfügung. Mit dem Aktionscode „OEGS“ wird dieses freigeschaltet.
ORF-Zentrum
Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
