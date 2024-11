Ein Vermächtnis, das bleibt: Günther Ertls Engagement für Barrierefreiheit

Per E-Mail teilen

Engagement mit Herz und Verstand: In Erinnerung an Günther Ertl - BIZEPS verliert einen engagierten Wegbegleiter für Barrierefreiheit

Am 24. November 2024 verstarb Ing. Günther Ertl unerwartet im 84. Lebensjahr.

Als langjähriger Mitarbeiter der Wiener Linien und führender Experte für Barrierefreiheit prägte er das Leben vieler Menschen mit Behinderungen nachhaltig.

Seine Arbeit als Leiter der ÖNORM AG 196.6 – Technische Blindenhilfsmittel führte unter anderem zur Einführung akustischer Zusatzsignale (BLAK) bei Ampeln und der österreichischen Blindenschleife.

Er arbeitete auch eng mit blinden und sehbehinderten Menschen zusammen und war ein geschätzter Berater des Verkehrsgremiums ihrer Organisationen in der Ostregion.

BIZEPS blickt auf eine langjährige und produktive Zusammenarbeit mit Günther Ertl zurück, der sich mit großem Einsatz für die Zugänglichkeit von Verkehrsmitteln, wie Niederflurbussen, Straßenbahnen und barrierefreien Haltestellen, engagierte.

Sein Engagement für Barrierefreiheit zeigte sich in der Entwicklung von Klapprampen für Niederflurbusse und Straßenbahnen (ULF) der Wiener Linien sowie barrierefreien Haltestellensystemen.

Er wurde für sein jahrzehntelanges Wirken im Jahr 2001 mit dem Wiener Preis der Menschlichkeit durch Bürgermeister Michael Häupl und im Jahr 2010 mit dem Anerkennungspreis des Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preises ausgezeichnet.

Seine Engagement und Einsatz haben die Mobilität von Menschen mit Behinderungen im Wiener öffentlichen Verkehr – und darüber hinaus – grundlegend verbessert.

Die Beisetzung findet am 12. Dezember 2024 um 10 Uhr am Friedhof Mauer statt. Ing. Günther Ertl wird als Brückenbauer zwischen Technik und Menschlichkeit in Erinnerung bleiben.