Eine Erwachsenenvertretung selbstbestimmt wählen

Manuel braucht Unterstützung im Kontakt mit Behörden. Er versäumt sonst wichtige Termine und auch beim Ausfüllen von Formularen tut er sich schwer, weil er sich nicht so lang konzentrieren kann. Oft versteht er die komplizierten Texte in Behördenschriftstücken nicht. Sein Bruder hilft ihm jetzt bei Anträgen und schaut auch, dass die Miete rechtzeitig überwiesen wird. Wichtige Angelegenheiten entscheidet Manuel mit seinem Bruder gemeinsam. So kann Manuel trotz seiner Beeinträchtigung weitgehend selbstständig in seiner eigenen Wohnung leben.