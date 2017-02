Eine glatte Fünf für Österreichs neues Arbeitsprogramm der Bundesregierung

Auf Menschen mit Behinderungen hat man völlig vergessen.

Bundeskanzleramt

Am 30. Jänner 2017 haben Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner das neue Arbeitsprogramm der Bundesregierung 2017/2018 präsentiert.

Am 31. Jänner 2017 mussten die Abgeordneten der Bundesregierung namentlich dem Arbeitsprogramm zustimmen. Sowohl die SPÖ-Behindertensprecherin, Ulrike Königsberger-Ludwig als auch ÖVP-Behindertensprecher Franz-Joseph Huainigg haben – laut den uns vorliegenden Informationen aus dem Parlament – für das neue Arbeitsprogramm gestimmt.

„Messen Sie uns an dieser Arbeit!“, heißt es am Ende des Vorwortes zum Arbeitsprogramm. Würden wir das tun, würde es wohl auf eine glatte Fünf hinauslaufen.

Menschen mit Behinderung wurden im neuen Regierungsprogramm ausgespart

Das neue Arbeitsprogramm der Bundesregierung 2017/2018 hat 34 Seiten. Sucht man in diesen Seiten nach Ansätzen oder Zielen der Behindertenpolitik, so wird man nicht fündig.

Im vorherigen Regierungsprogramm 2013-2018 wird hingegen an mehreren Stellen auf Menschen mit Behinderungen und deren Möglichkeiten zur Teilhabe eingegangen. Es heißt sogar an einer Stelle explizit: „Ziel der Behindertenpolitik ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen.“

Unglaube und Unverständnis

Das sind die Gefühle, die zuallererst aufkommen, wenn man das neue Regierungsprogramm liest.

Martin Ladstätter, Obmann von BIZEPS, ist entsetzt: „Das neue Programm der Bundesregierung ist gelinde gesagt ein enormer Rückschritt für die Behindertenpolitik und ein Schlag ins Gesicht. Es gibt in Österreich so viele Baustellen, vom einheitlichen Ausbau Persönlicher Assistenz bis zu Inklusion in Schule und Arbeitsmarkt. Kurz gesagt, von voller gesellschaftlicher Teilhabe und der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist man in Österreich noch weit entfernt. Jetzt werden wir von der Bundesregierung anscheinend völlig ignoriert. Welche Botschaft soll uns mit diesem Handeln gesendet werden?“

BIZEPS hat SPÖ-Behindertensprecherin, Ulrike Königsberger-Ludwig als auch ÖVP-Behindertensprecher Franz-Joseph Huainigg sowie Bundeskanzler und Vizekanzler schriftlich befragt und wird über die Antworten berichten.