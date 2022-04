Einen Bärendienst

Per E-Mail teilen

Mein Kommentar mit inhaltlicher Unterstützung von Franz-Josef Huainigg, Angelika Pichler und Jürgen Vanek.

BilderBox.com

Liebe Andrea! Ich kannte dich aus Funk und Fernsehen. Einige deiner Weggefährt:innen haben von dir erzählt. Vielleicht sind wir uns ein oder zweimal persönlich begegnet. Wahrscheinlich hast du mich nicht wahrgenommen.

Trotzdem „duze“ ich dich. Ich bin drei Jahre älter als du und wahrscheinlich werde ich noch älter. Ich bin genauso wie du in der Selbstbestimmt Leben Bewegung aufgewachsen. Genauso wie dich, hat diese Bewegung mich politisch geprägt. Wir kommen aus demselben Stall.

In dieser Bewegung habe ich aufrecht gehen gelernt. Ich habe gelernt, dass ich ein uneingeschränktes Recht auf ein selbstbestimmtes Leben habe. Ich habe gelernt, dass niemand das Recht hat, mein Leben in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Ich habe gelernt, dass ich für meine Rechte und meinen Lebensentwurf immer wieder eintreten muss.

In dieser Bewegung habe ich gelernt, wie wichtig Solidarität ist. Ich habe Gemeinschaft gespürt und gelernt, politisch zu denken.

Damals in den 80ger Jahren hatten wir eine klare politische Ansage. Nicht nur einmal haben wir den provakanten Satz in den politischen Raum geworfen:

Nur ein toter Krüppel ist ein guter Krüppel!

Damit wollten wir klar machen, dass wir behinderte Menschen von der Gesellschaft nur geduldet werden und von dieser Gesellschaft immer wieder unser Lebensrecht dreist in Frage gestellt wird.

Die Wahnvorstellung der nichtbehinderten „ach so perfekten Gesellschaft“, dass wir unter unserer Behinderung leiden würden und keine Lebensqualität haben, wurde und wird uns bis heute brutal über den Kopf gestülpt, sodass wir daran ersticken sollen.

Damals, ich glaube, es war 1980, haben wir in Karlsruhe, wir nannten uns noch „Krüppelbewegung“, eine große Veranstaltung gesprengt. Sie fand einfach nicht statt.

Hans Henning Atrott aus Deutschland sollte auftreten und eine Stimme bekommen. Atrott, Handelsreisender in Sachen aktiver Sterbehilfe, sollte eine Bühne für sein Geschäftsmodell „Schöner Tod“ erhalten.

Wir spielten „Spiel mir das Lied vom Tod“. Seine Show war vorbei.

Damals, ich war sehr jung, haben sich zwei Sätze in mein Bewusstsein eingeprägt. Sie haben für mich bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren.

Satz Eins: „Solange unser Recht auf Selbstbestimmtes Leben nach unseren Vorstellungen nicht für ALLE umgesetzt worden ist, diskutieren wir nicht über das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben durch aktive Sterbehilfe! Schon gar nicht in der Öffentlichkeit!“

Uns war bewusst, dass die Forderung nach aktiver Sterbehilfe überwiegend von Menschen geführt wird, die nicht betroffen und in der Regel nicht vom Humanismus geleitet sind. Der Wahn, „alles Leid der Welt“ zu beseitigen hat sein Fundament ausschließlich in der Ökonomie.

Satz Zwei: „Ich möchte nicht durch eine Hand sterben, sondern an einer Hand!“

Ich möchte die Hand spüren, die mich in den Tod begleitet.

Liebe Andrea, ich habe großen Respekt vor deinem Leben und vor deiner Lebensleistung. Ebenso habe ich Respekt vor deiner sehr persönlichen Entscheidung, durch einen Selbstmord aus dem Leben zu gehen.

Auch ich hatte in meinem Leben Selbstmordgedanken und hätte mich dagegen verwehrt, wenn mir jemand das Recht abgesprochen hätte, zu entscheiden, wann ich aus dem Leben gehe.

Für mich ist das eine sehr persönliche Entscheidung, die im öffentlichen Raum keinen Platz haben sollte!

Was ich nicht verstehe ist, dass du deinen Abgang öffentlich zelebrierst. Du findest Worte, die für unsere Gegner:innen, die uns bis heute das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben absprechen, Wasser für ihre Mühlen sind.

Mit deiner Selbstinszenierung zerstörst du mit einen Schlag alles, wofür die Selbst Bestimmt Leben Bewegung gestanden ist und hast der Bewegung einen Bärendienst erwiesen.

Einen Bärendienst erweisen heißt eine Handlung für jemanden/etwas, die in guter Absicht erfolgt und (trotzdem) schlechte Folgen für die Person/die Sache hat.