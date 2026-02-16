Einladung zur 4. öffentlichen Sitzung des Oberösterreichischen Monitoringausschusses

Am 17. März 2026 veranstaltet der Oberösterreichische Monitoringausschuss eine Sitzung zum Thema Digitalisierung und die Chancen und Herausforderungen in Bezug auf Menschen mit Behinderungen.

Oberösterreichischer Monitoringausschuss

Ob Bankgeschäfte, Einkaufen, Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitten oder im Umgang mit Behörden, der Computer und das Handy sind im Alltag nicht mehr wegzudenken.

Doch profitiert wirklich jeder Mensch von Digitalisierung und KI im selben Ausmaß?

Können Menschen mit Behinderungen den technologischen Fortschritt gut nutzen?

Wo sind die Grenzen der Digitalisierung?

Wie wird unser Leben von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung beeinflusst?

Um diese und andere Fragen zu beantworten, veranstaltet der Oberösterreichische Monitoringausschuss eine Sitzung zum Thema „Künstliche Intelligenz (KI) trifft Mensch – Inklusion im digitalen Wandel: Kluge Technik und Teilhabe – Chancen und Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen.“

Es gibt Vorträge aus der Praxis und Forschung, Erfahrungsberichte von Menschen mit Behinderungen, Möglichkeiten zum persönlichen Austausch sowie ein Unterhaltungsprogramm durch eine inklusive Musikgruppe.

Genaue Eckdaten

Wann: Dienstag, 17. März 2026, 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo: Ursulinenhof Linz – Ursulinensaal, OK Platz 1 / Landstraße 31, 4020 Linz

Anmeldung bitte über die Internetseite von Land Oberösterreich, telefonisch unter 0732 7720 11 768 oder per E-Mail an as.post@ooe.gv.at. Eine Anmeldung ist bis zum 28. Februar 2026 möglich.

Die Veranstaltung ist barrierefrei. Eine Online-Teilnahme ist bei dieser Sitzung nicht möglich.