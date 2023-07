Exklusiv INKLUSIV #22: Emma-Lou mit Papa Philipp Hora

Die Behindertensprecherin der NEOS im Parlament, Fiona Fiedler, betreibt den Podcast "Exklusiv INKLUSIV". Für diese Folge führte sie ein Gespräch mit Emma-Lou und Philipp Hora.

Fiona Fiedler

“Seit März 2023 ist in Wien die Plakatkampagne *Down Syndrom. Na und.* des Vereins Down Syndrom Wien zu sehen. Die fünf Plakat- und Anzeigensujets zeigen Porträts von Menschen mit Trisomie 21. Damit will der Verein aufzeigen, wie wichtig die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft ist. Eines der fünf Portraits ist das von Emma-Lou. Fotografiert von ihrem Papa, dem Wiener Fotografen Philipp Horak. Es ist mir eine große Freude, dass die beiden in der neuen Folge meines Podcasts zu Gast sind!“, erzählt Fiona Fiedler (NEOS) und erläutert auf BIZEPS-Anfrage:

Der Podcast trägt den Namen Exklusiv INKLUSIV und befasst sich mit dem Alltag von Menschen mit Behinderungen, den Hürden, die sie täglich überwinden und Stolpersteinen, die ihnen in den Weg gelegt werden. Weiters möchte ich inklusive Projekte vorstellen und von Erfolgsgeschichten berichten.

Die Folge ist auf ihrer Homepage abrufbar; hier ein Link zu allen Folgen. Der Podcast ist auch auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast verfügbar.

Podcast mit Emma-Lou und Philipp Hora