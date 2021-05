Emmerling zu Tag der Inklusion: Recht auf selbstbestimmtes Leben sicherstellen

Per E-Mail teilen

Bettina Emmerling: „Inklusion im Bildungswesen eröffnet Chancen!“

NEOS

„Kinder und junge Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, sind Teil unserer Gesellschaft und damit in unseren Bildungseinrichtungen!“ betont NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling anlässlich des heutigen Tages der Inklusion.

„Jegliche Stigmatisierung vermeiden und die bestmögliche Förderung auf Basis der jeweils individuellen Bedürfnisse, “ müssen die Leitlinien einer inklusiven Bildungspolitik sein.

Durch Inklusionsgruppen bzw. -klassen in den Bildungseinrichtungen und Regelgruppen in sonderpädagogischen Bildungshäusern bietet Wien allen jungen Menschen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft.

Gemeinsam mit unserem Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr setzen wir NEOS uns dafür ein, dass die Stadt schrittweise ihre Unterstützungssysteme für Kinder und junge Menschen mit Behinderung ausbaut“, betont Emmerling.

Vom Bund verlangt NEOS Wien, dass Kinder mit Behinderung einen Rechtsanspruch auf Schulbildung bis zum 18. Lebensjahr erhalten. Derzeit endet deren Schulkarriere viel zu früh, nämlich bereits zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr.