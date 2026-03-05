Empfehlungen des ORF-Publikumsrats

Empfehlung zur angemessenen Berücksichtigung der Anliegen von Menschen mit Behinderungen

Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 5. März 2026, unter dem Vorsitz von Mag.a Gabriele Zgubic-Engleder folgende Empfehlunge beschlossen:

Die Berücksichtigung der Anliegen von Menschen mit Behinderungen ist laut Erhebungen im Auftrag des Publikumsrats auch aus Sicht des Publikums ein besonders wichtiger Auftrag des ORF (Mittelwert 1,9).

Im Rahmen des Themenschwerpunkts zur Berücksichtigung der Anliegen von Menschen mit Behinderungen am 20. November 2025 wurden – über im Aktionsplan für Barrierefreiheit dargestellte Maßnahmen hinaus – folgende konkrete Anliegen geäußert: